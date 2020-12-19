أحمد عدوية: مسامح حلمي بكر وعمري مزعل منه .. شاهد





وأبدع عدوية، خلال استضافته، ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة "الحياة"، فى أغنيته الشهيرة "السح الدح امبو".





و روى المطرب الشعبي أحمد عدوية تفاصيل علاقته بـ الملحن بليغ حمدي، موضحا أن بليغ حمدي كان يحبه كثيرا وبينهم أعمال فنية مشتركة.





وقال «عدوية» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس» المذاع على قناة «الحياة» : «بليغ حمدي فنان ، وانا بعشقه لحد ما أموت وألحانه تدخل قلبه»، منوها إلى أنه قدم ألحانا مميزة مع كثير من الفنانين .





وأضاف أحمد عدوية أنه قدم أغنية «ياختي اسملتين» الحان الراحل بليغ حمدي لزوجته نوسة، وغنى أيضا لزوجته في فترة الخطوبة أغنية «الدور الاولاني» و«ياحلوة بنت الحتة»









أكد الفنان الشعبى الكبير أحمد عدوية انه كان غاضبا من الموسيقار الكبير حلمى بكر، وتابع:" انا مسامح ومش زعلان.