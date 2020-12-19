ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد عدوية: مسامح حلمي بكر وعمري مزعل منه .. شاهد

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:38 م
احمد عدوية وزوجته
احمد عدوية وزوجته
Advertisements
أسامة علي
أكد الفنان الشعبى الكبير أحمد عدوية انه كان غاضبا من الموسيقار الكبير حلمى بكر، وتابع:" انا مسامح ومش زعلان.

وأبدع عدوية، خلال استضافته، ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة "الحياة"، فى أغنيته الشهيرة "السح الدح امبو".

وروى المطرب الشعبي أحمد عدوية تفاصيل علاقته بـ الملحن بليغ حمدي، موضحا أن بليغ حمدي كان يحبه كثيرا وبينهم أعمال فنية مشتركة.

وقال «عدوية» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس» المذاع على قناة «الحياة» : «بليغ حمدي فنان ، وانا بعشقه لحد ما أموت وألحانه تدخل قلبه»، منوها إلى أنه قدم ألحانا مميزة مع كثير من الفنانين.

وأضاف أحمد عدوية أنه قدم أغنية «ياختي اسملتين» الحان الراحل بليغ حمدي لزوجته نوسة، وغنى أيضا لزوجته في فترة الخطوبة أغنية «الدور الاولاني» و«ياحلوة بنت الحتة» 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عدوية يكشف حقيقة إصابته بمرض خطير وسر ابتعاد الجميع عنه

أحمد عدوية: الموسيقار محمد عبد الوهاب قالي صوتك حلو حافظ عليه

راجل 100 %.. زوجة عدوية تبكي على الهواء وترد بالمستندات حول الحادث الشهير.. شاهد

«هفضل أعشقه لحد ما أموت».. أحمد عدوية يكشف علاقته بـ الملحن بليغ حمدي وأغانيه لزوجته نوسة

الليلة.. أحمد عدوية يواصل اعترافاته لـ واحد من الناس ويكشف سر غضبه من حلمي بكر

راجل 100%.. أحمد عدوية يحدث ضجة بعد شائعة الاعتداء الجنسي

ترشيحاتنا

بينهم مسلم ووزيرة داخلية.. بايدن يعين أعضاء جدد في الإدارة الأمريكية

طريقة عمل الشوربة الكدابة

أفضل لاعب كمال أجسام في العالم.. المصري بيج رامي هزم الأمريكان وفاز بذهبية مستر أولمبيا و400 ألف دولار

عروس تتعرض لحادث أليم ليلة زفافها.. ورد فعل غير متوقع من عريسها | فيديو

جميل وجذاب.. تشاد معلمة أسوانية اسمها تسبب في شهرتها

زوجة أحمد عدوية: مكنش معانا تعريفة والنقابة بعتت ألف جنيه ورفضت أخدها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشتة فوق السحاب.. سعوديون يفترشون السماء في منظر خيالي | فيديو

بمدرجات طبيعية .. شاهد أغرب وأخطر ملعب كرة قدم بين جبال مكة

الزمهلاوية.. عائلة تعيش في عالم ممزوج باللونين الأحمر والأبيض فقط| صور