أقرَّ بقتل 9 أشخاص.. سفاح نساء يبحث عن عروس ليتزوجها قبل إعدامه في اليابان.. تفاصيل

يبحث سفاح يدعى "قاتل تويتر" عن امرأة ليتزوجها حتى يتمكن من تبادل النذور مع شخص ما قبل إعدامه على جرائمه المميتة.





ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، أدين السفاح تاخيرو شيراشي، من زاما في اليابان، بقتل ثماني نساء ورجل بعد أن عثرت الشرطة على رفات ضحاياه في شقته.





أصيب القاتل البالغ من العمر 30 عامًا بالصدمة عندما كشف شقيق أحد ضحاياه عن رسائل بين شيراشي وضحيته البالغة من العمر 23 عامًا على تويتر التي قادت الشرطة إلى عنوان القاتل.





اعترف شيراشي للشرطة بأنه التقى بشابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي فقتلها ثم قطع أوصالها.





تلقى السفاح عقوبة الإعدام في اليابان بعد أن تبين أنه يكذب بشأن ضحاياه بعد أن ادعى زورًا أنهم وافقوا على قتلهم.





تشير التقارير الآن إلى أن القاتل يأمل في العثور على زوجة ليكون لديه شخص ما يزوره قبل إعدامه.