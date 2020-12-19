رئيس الوزراء المغربي: مستمرون في دفاعنا عن عدم تغيير وضع القدس

أكد رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، اليوم السبت، أنه يصعب ربط قرار اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، بقرار إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.





قال العثماني في مقابلة مع قناة "الشرق" السعودية، إن "توقيع الرئيس الأمريكي على الإعلان الرئاسي الذي يعترف بسيادة المغرب على صحرائه، يعتبر تحولًا استراتيجيًا وتاريخيًا مهمًا بالنسبة لقضية الصحراء، لأن معظم الدول الغربية تتعامل مع الصحراء على أنها منطقة نزاع".





وأكد العثماني أن المغرب لم يضح بالقضية الفلسطينية من أجل تحقيق هذا المكسب، مضيفًا أن "المغرب لم يغير موقفه من القضية الفلسطينية، وكما رفض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في السابق، يستمر حتى الآن في دفاعه عن عدم تغيير وضع القدس ولم يقدم أي تضحيات في هذا الصدد".





وتابع: "الأيام المقبلة ستثبت أن المغرب سيبقى دائمًا إلى جانب أشقائه الفلسطينيين".





وأشار العثماني إلى أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، "اتصل بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بهدف التأكيد على أن موقف المغرب من قضية القدس وفلسطين ثابت ولا يتغير، وأن الملك والمغرب يضعان القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء، وهذا التأكيد صدر في بيان للديوان الملكي، وبالتالي فهو موقف رسمي صادر من أعلى هرم السلطة في البلاد".





شدد رئيس الوزراء المغربي على أن مسار التوصل إلى اتفاق بشأن إقامة العلاقات مع إسرائيل كان منفصلًا عن باقي الدول العربية الأخرى، مشددًا على أن المغرب اتخذ "قرارًا مستقلًا" من دون أن يتأثر بقرارات الدول الأخرى.





أوضح العثماني، أن المغرب "أثبت في السياسة الخارجية باستمرار أنه يتخذ قرارته السيادية بنفسه، من دون أية إملاءات خارجية، وفي الكثير من النزاعات التي وقعت في المنطقة العربية، كان المغرب يتخذ مواقفه وفقًا لقناعاته، هذا حدث في الأزمة الخليجية، وفي ليبيا، حيث حاول المغرب إمساك العصا من الوسط"، مضيفًا أن "المغرب يعمل جاهدًا، وإما أن يكون عنصر حل أو لا يكون".





وأشار العثماني، إلى أن "قرار المغرب بإقامة علاقات مع إسرائيل، ليس له علاقة بأي مسار آخر أو موقف دول أخرى، هذا الأمر تم الإعداد له، فالحصول على قرار الاعتراف الأمريكي بالصحراء احتاج إلى جهد كبير وتواصل من أجل إقناعهم بذلك".



