مجاهد: سأقدم تقريرا عن وضع الاتحاد المصري للـ فيفا.. ولا يجوز لي الترشح لانتخابات الجبلاية

وأضاف أحمد مجاهد في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، أنه لم يحدث تغير في اللائحة المعروضة على الجمعية العمومية كما يعتقد البعض، موضحا : "لم يتم تغيير أي حرف في اللائحة المعروضة علي الجمعية العمومية ".





وواصل:" دورنا تصحيح أي أخطاء موجودة في اتحاد الكرة المصري ". مشيرا إلي استمرار وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في منصبه.





وأتم:" لايجوز لي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة ولا أفكر في خوض الانتخابات ".



