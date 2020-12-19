مجاهد: سأقدم تقريرا عن وضع الاتحاد المصري للـ فيفا.. ولا يجوز لي الترشح لانتخابات الجبلاية

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم، أنه سيتم تقديم تقرير شامل عن وضع الاتحاد المصري لكرة القدم للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وأضاف أحمد مجاهد في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "، أنه لم يحدث تغير في اللائحة المعروضة على الجمعية العمومية كما يعتقد البعض، موضحا: "لم يتم تغيير أي حرف في اللائحة المعروضة علي الجمعية العمومية ".
وواصل:" دورنا تصحيح أي أخطاء موجودة في اتحاد الكرة المصري ". مشيرا إلي استمرار وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في منصبه.
وأتم:" لايجوز لي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة ولا أفكر في خوض الانتخابات ".