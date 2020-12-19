ليلة توهج رونالدو.. يوفينتوس يكتسح بارما برباعية في الدوري الإيطالي

نجح فريق يوفينتوس في الفوز على بارما ، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.





وجاءت الأهداف ، عن طريق كولوسفيسكي في الدقيقة 18 ثم جاء الهدف الثاني لفريق يوفينتوس عن طريق رونالدو في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.





وفي الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني ، نجح كريستيانو رونالدو في إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريق يوفينتوس عن طريق رأسية رائعة .





وفي الدقيقة 85 ، وقبل لحظات من إنتهاء المباراة نجح موراتا في مضاعفة الأهداف وتسجيل الهدف الرابع لفريق يوفينتوس من ضربة رأس على يمين الحارس .





وبدأ يوفينتوس بتشكيل مكون من :.





حراسة المرمى : بوفون





خط الدفاع : دي ليخت - بونوتشي - دانيلو - اليكس ساندرو





خط الوسط : ماكييني - رامسي - بينتانكور - كولوسفيسكي





خط الهجوم : رونالدو - موراتا





وبهذه النتيجة يحتل فريق يوفينتوس المركز الثالث برصيد 27 نقطة ، بينما يحتل فريق بارما المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة من ترتيب الدوري الإيطالي .