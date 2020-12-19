مستريحة جديدة| ضبط صاحبة مكتب مقاولات عامة بتهمة النصب بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث الاموال العامه بالدقهلية من صاحبة مكتب مقاولات عامة، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، في مبالغ قدرها 3 ملايين و768 ألف جنيه، ادعاء تشغيلها في المقاولات.





تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مباحث الأموال العامة، بورود بلاغات من مواطنين في مركزي بني عبيد ودكرنس، ضد "عنايات. ع"، 49 عاما ، صاحبة مكتب مقاولات وصيانة معدات، دائرة مركز شرطة تمي الأمديد.





واتهمها المواطنون بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير قدره 3 ملايين و768 ألف جنيه، وأوهمتهم بتشغيلها في المقاولات والتوريدات الحكومية مقابل أرباح شهرية، ولم تفِ بوعودها وتسديد الأرباح المتفق عليها و قيمتها 36%، ولم ترد أصل المبالغ المالية.



