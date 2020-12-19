حبس 5 خطفوا مسنًا وطلبوا فدية 12 مليون جنيه في الدقهلية

قررت نيابة قسم أول المنصورة بإشراف المستشار علاء السعدنى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية اليوم السبت حبس 5 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد خطفهم مسن بسبب خلاف بينهما وبين والده وطلبوا فدية 12 مليون جنيه.





وكان اللواء رأفت الفقى مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للمقدم أحمد شبانة رئيس مباحث قسم شرطة أول المنصورة من موظف بالمعاش71 عاما ومقيم ببندر طلخا يفيد بتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول أبلغه خلاله بقيامه باختطاف شقيقه البالغ من العمرر 84 عاما تاجر والمطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى "نصب، استيلاء"، وذلك لسابقة قيام نجل شقيقه المذكور حاصل على بكالوريوس ويعمل بدولة الإمارات منذ حوالى عام، وله معلومات جنائية "بالاستيلاء على مبلغ 12 مليون جنيه منه وبعض التُجار "مقيمين بدائرة مركز كفر سعد بدمياط" لاستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية إلا أنه لم يفِ بذلك أو يقوم برد تلك المبالغ.





وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى إلى تحديد مرتكبى الواقعة ستة متهمين تاجرين وعامل وثلاثة موظفين.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وعقب استشعارهم بملاحقتهم أمنيًا وتضييق الخناق عليهم قاموا بالتخلى عن المجنى عليه بالقرب من قرية الوكالة دائرة مركز شربين وتم ضبطهم عدا أحدهم بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرروا باتفاقهم على اختطاف المجنى عليه لقيامه ونجله بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بقصد تشغيلها ولم يقم بردها.



