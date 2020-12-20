الأم تتبرع بجزء من كبدها.. فيسبوك يتحول لساحة دعاء تعاطفا مع طفلة تليف الكبد

دعوات كثيرة وتبرع بالدم وصور انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفا مع الطفلة ليلي ووالدتها، ليتحول فيسبوك إلى ساحة للدعاء لهما.





الأم ولاء حلمت بإنجاب طفلة تدللها وتصبح جزءا منها إلا أنها فوجئت بعد ولادتها أن نجلتها مصابة بتليف في الكبد.





أصيبت الأم بصدمة كبيرة حتى أصبح عمر الطفله 4 سنوات ليخبرها الأطباء أن طفلتها تحتاج إلي زراعة كبد.





لم تتردد الام يوما حتي قامت بإجراء كافه التحاليل للتبرع لنجلتها بجزء من كبدها لتاتي النتيجة متوافقة مع الطفلة وتبدأ الام الاجراءات لإجراء العملية.





حدد الأطباء ميعاد العملية اليوم الاحد 20 ديسمبر بمعهد الكبد القومي لتنطلق الدعوات بالتبرع بالدم فانطلق وسارع العشرات من أبناء محافظه المنوفيه للتبرع ليتملئ رصيد العملية ويزيد عما طالبوا به.





قال الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد، إنه سيتم إجراء العملية اليوم للطفلة ليلى صاحبة الأربع سنوات وقد تستغرق إجراء العملية فترة طويله تمتد لساعات قد تصل إلي 24 ساعة.









وأوضح أن الطفلة ليلي مصابة بتليف في الكبد ولا بديل عن إجراء العمليه، موضحا أن هناك فريق طبي علي اعلي مستوى متخصص في عمليات زراعه الكبد وهو تخصص دقيق للغايه.





وقال شريف خيرى والد الطفله ، انهم منذ ولادة طفلته ليلي وهما يتابعون مع الأطباء، حيث تحديد العملية لها وهي في عمر ال 6 شهور وكان يتم متابعتها بشكل دقيق مع أطباء المعهد.





وأضاف، أنه مع بلوغ الطفله ليلي الأربع سنوات قرر الأطباء اجراء العمليه لأنه الوقت المناسب، موضخا أنهم دعوا الجميع للتبرع بالدم خوفا من أن يحتاجون إليه وقت العمليه وبالفعل تواصل الكثير حتى وصل عدد اكياس الدم إلى 100 كيس .



