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مساعدة يوسف واجبة.. حسني عبد ربه يهاجم الإسماعيلي لتخليه عن ناشئ مصاب بالسرطان

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:51 م
حسنى عبد ربه
حسنى عبد ربه
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عبد الخالق صلاح
استنكر حسني عبد ربه نجم منتخب مصر والإسماعيلى السابق تخلي النادي الإسماعيلي عن طفل من ناشئ الاسماعيلي مصاب بمرض السرطان الخبيث.

وقال عبد ربه خلال مداخلة بالإعلامي «وائل الإبراشي» خلال برنامجه التاسعة المذاع على قناة مصر الأولى: "جمهور الإسماعيلى يساند لاعب الناشئين يوسف مؤمن بعد إصابته بالسرطان؛ والنادي لا يسانده؛ المسئولين راحوا اتصورا واخدو اللقطة ومشيوا!". 

وعلق حسني: "ده اختبار من عند ربنا وقدر ربنا ممكن يجي لأي حد ويوسف أعتبره زى ابنى.. وإدارة النادى الاسماعيلى خدوا اللقطة ومعملوش حاجة معاه.. لكن أنا حضرت ودعمتهم وبقدم له المساعدة.. وبناشد رئيس نادى الإسماعيلى ومش طالعين نشحت على يوسف وبالعكس دة واجب علينا أنه نساعده".

وأضاف: "محتاجين اللاعب يتعالج على نفقة الدولة.. وعنده مرض خطير جدا وأسرته ناس على قدها.. ووالده صارف عليه 120 ألف جنيه والإسماعيلى مطلعش لهم جنيه".

وعلق مؤمن رمضان والد اللاعب يوسف خلال المداخلة،: "ناس كتير اطمنت على يوسف وده ابتلاء كبير من ربنا والحمد لله.. وزملائه بيجوا يدعموه كل يوم من تحت المنزل".
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