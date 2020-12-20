اليوم.. القضاء الإداري تنظر دعوى أعضاء هيئة تدريس جامعة السادات ضد رئيسها

تنظر الدائرة الـ40 بمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية، صباح اليوم الأحد، دعوى قضائية رفعها أعضاء بهيئة التدريس بجامعة السادات، ضد رئيسها الحالي الدكتور أحمد بيومى، ببطلان تشكيل لجنة اختيار رئيس جديد للجامعة.





وأقام أعضاء هيئة التدريس الطعن رقم 2458 لسنة 22 قضائية، وقالوا إن "بيومي" إنفرد بوضع أسماء لجنة اختيار رئيس الجامعة الجديد، متجاهلا القيادات والرموز السابقة للجامعة من رؤساء ونواب رؤساء وقامات علمية ضمن أفضل 2.0% من علماء العالم وأعضاء مجلس نواب، حتى يبقي علي نفسه رئيسًا للجامعة، بحسب ما ورد فى الطعن القضائي.





وأكد الطاعنون أن "بيومي" اختار ثلاثة أعضاء من ضمن الأربعة المنوط بمجلس الجامعة اختيارهم، من خارج الجامعة، وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات رقم 5241 لسنة 2016 ، والذي ينص في هذا الشأن علي أن "يتولى مجلس الجامعة المعنية اختيار الأعضاء الثلاثة الباقين الأساسيين بالإضافة لمرشح آخر احتياطي من غير المرشحين لشغل الوظيفة، على أن يكونوا من رموز الجامعة ممن تقلدوا مناصب إدارية أو عامة ولهم خبرة في مجال التعليم الجامعى والإدارة".







