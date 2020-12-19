طلاب الإعدادية يطالبون التعليم بإتاحة تعديل بياناتهم في استمارة الامتحان

أصدر مجدى مدحت مؤسس ائتلاف نافذة على التعليم بيانا اعلاميا اكد خلاله أن أغلب مدارس الجمهورية قامت بالإستعدادات اللازمة لإجراء إمتحانات الشهادة الإعدادية.









وأشار مدحت في بيانه إلى أن جميع المدارس أعلنت على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي المستندات المطلوبة من الطلاب بالإضافة للرسوم المقرر دفعها لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والمقدرة بـ 150 جنيه وذلك للتقدم لتلك الإمتحانات.









واضاف مدحت إنه فوجئ وكثيرون من أولياء الأمور بطلب الوزارة من طلاب الشهادة الإعدادية القيام بإعادة التسجيل مرة أخرى لملء إستمارة إلكترونية للتقدم للجان الإمتحانات من خلال رابط إلكتروني قامت الوزارة بإتاحته على موقعها الرسمي .





وأشار مدحت إلى انه لم يتردد الطلاب وأولياء أمورهم فى الإستجابة لطلب الوزارة، وذلك بعد قيامهم بإنشاء حساب مدرسى موحد للطالب على أوفيس 365 حتى يستطيعوا ملء بيانات الإستمارة وطباعتها وتقديمها للمدرسة.





ولفت مدحت إلى أن كثيرا من طلاب الاعدادية لم يحالفهم الحظ بحفظ وإعتماد إستمارة الإمتحانات الالكترونية ، حيث فوجئوا بتغيير بياناتهم عكس ما تم تقديمه من بيانات فى المدرسة مما يؤدى إلى عدم صحة البيانات المقدمة.





واوضح مدحت انه الائتلاف رصد العديد من الشكاوى المماثلة لطلاب الاعدادية الذين اوضحوا أن هذا الخطأ حدث معهم بالفعل بالإضافة لعدم ظهور الصورة الشخصية لهم عقب رفعها على إستمارة بيانات الطالب ، و بعض الطلاب اكدوا في شكاويهم أن الأخطاء قد تمثلت فى تغير رقم تليفون ولى الأمر أو إضافة نقطة وصفر فى نهاية الرقم القومي للطالب ، وبعض الطلاب شكوا من عدم ظهور عنوان الطالب بالإضافة لتغيير الديانة وذلك عقب حفظ وإعتماد الإستمارة.

وفي نهاية بيانه .. ناشد مدحت وزارة التربية والتعليم بإتاحة تعديل بيانات الطالب مرة أخرى على موقع إستمارة التقدم للجان الإمتحانات للشهادة الإعدادية، وذلك حتى يتثنى للطلاب تعديل البيانات الخطأ التى تم رفعها دون ذنب ، حتى لا يحدث تضارب بين بيانات الطالب بالإستمارة الورقية المقدمة بالمدرسة وبين بيانات الطالب المسجلة بالإستمارة الإلكترونية المرفوعة على موقع الوزارة.