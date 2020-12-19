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رياضة

بمشاركة محمد النني.. أرسنال يسجل رقما سلبيا لم يتحقق منذ 46 عاما

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:49 م
محمد النني
محمد النني
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مجدي سلامة

سجل فريق أرسنال رقما سلبيا بعد خسارته اليوم، من نظيره إيفرتون يثنائية مقابل هدف، في المباراة التى اقيمت على ملعب جوديسون بارك ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.


وبعد خسارة أرسنال اليوم ، فقد سجل الفريق رقما سلبيا لم يتحقق منذ 46 عاما، وسجل الهزيمة الثامنة له على التوالي هذا الموسم برصيد 15 نقطة من أصل 14 مشاركة وفقًا لشبكة أوبتا العالمية في التحليل والإحصاء.


وجاء الهدف الأول في الدقيقة 22 عن طريق كلويفرت لوين مهاجم إيفرتون بعدما سدد الكرة بالرأس لتصطدم بهولدينج مدافع أرسنال وتسكن الشباك محرزأ الهدف الأول.


وتعادل بيبي لنادي أرسنال في الدقيقة 32 من ضربة جزاء ثم جاء هدف التقدم عن طريق ياري مينا مدافع إيفرتون في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول من ضربة رأس قوية تسكن الشباك .


وشهد تشكيل فريق أرسنال تواجد المصري محمد النني على رأس قيادة الفريق بينما غاب النجم الجابوني أوباميانج بسبب الإصابة .


وجاء تشكيل فريق أرسنال كالآتي:


حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: ميتدلاند-نيلز - هولدينج - لويز - تيرني

خط الوسط: النني - سبيايوس - ساكا

خط الهجوم: ويليان - نكيتياه - بيبي


وبهذه النتيجة يحتل إيفرتون المركز الثاني مؤقتًا فى ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.

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