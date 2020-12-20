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رياضة

فاروق جعفر: المنتخب سيعتمد على مصطفى محمد الفترة المقبلة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:04 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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حسام الحارتي


أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، أن مصطفي محمد سيغيب عن لقاء جازيللي التشادي يوم الأربعاء المقبل  بدوري أبطال أفريقيا بسبب الإيقاف. 

 
وقال جعفر فى برنامج "زملكاوي"، المذاع على قناة "الزمالك":" مصطفي محمد من المهاجمين المميزين و يجب الحفاظ عليه حتى اذا تلقي عرض للاحتراف سيكون واجهة لمصر".


وأضاف أن الفترة المقبلة المنتخب بقيادة حسام البدري  هيعتمد عليه بشكل كبير

كشف مراسل قناة أون سبورت عن وجود عرض رسمي لـ مصطفى محمد من فريق جالطة سراي التركي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة .


ويسعى مصطفى محمد للخروج للاحتراف خلال الفترة المقبلة لبدء مشواره في أوروبا . 


وحاولت لجنة الكرة التى تضم أشرف قاسم وأيمن يونس وعبد الحليم علي نجوم الفريق السابقين لمحاولة رجوع اللاعب عن الموافقة على العرض المقدم بحجة أن الدوري التركي لا يختلف كثيرا عن الدورى المصري . 


وستعرض إدارة نادي الزمالك على مصطفى محمد زيادة عقده للرجوع في قراره حول الخروج للاحتراف . 
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