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اقتصاد

اليوم ... قطع مياه الشرب عن بعض قرى الفيوم تعرف عليها

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:03 ص
قطع المياه عن بعض
قطع المياه عن بعض قرى الفيوم اليوم
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آمنة عبد العظيم
كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم عن قطع مياه الشرب عن بعض قرى الفيوم، لمدة 24 ساعة اعتبارا من الساعة 12 منتصف ليل، اليوم الاحد،  حتى الساعة 12 منتصف ليل يوم الاثنين، نظرا لأعمال الصيانة اللازمة لمحطة العزب الجديدة المرحلة الأولى، وكذلك أعمال تغيير الجزء التالف من الخط البالغ قطرة 600 مم صلب بمنطقة باغوص بمدينة الفيوم.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتاثرة هى "مدينة الفيوم بجميع احيائها ،مركز الفيوم هوارة المقطع ، وهوارة عدلان ،دمشقين ،اللاهون ،مدينة الفيوم الجديدة ،دمو ،سجن دمو ،مساكن دمو ،منشاة دمو ، وحدات الجيش بدمو ،العزب ،الصعيدى ،الاعلام ،سيلا ،البسيونية، العامرية ،كفور النيل ، مجزر العزب ،ابجيج ،منشاة بغداد ،الزملوطى .

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وشملت المناطق "مركز اطسا ،مدينة اطسا ،قلهانة ،دفنو ،منية الحيط ،مطول ،قلمشاة ،الغابة ،بحر ابوالمير ،الونايسة ،المختلطة ،منشية ظافر ، ابوجندير ابشواى ،العجميين ،طبهار ،النصارية وتوابعهم ،سنورس ،مطرطارس ،الكعابى ،جرفس ،ابوعيطة وتوابعهم ، يوسف الصديق ، النزلة ، الحامولى ، الشواشنة وتوابعهم ، مركز طامية، دار السلام، المعصرة، مع ضعف ضغوط مياه الشرب بمناطق ابوطالب وجبلة". 


وناشدت الشركة المواطنين واصحاب المخابز والمستشقيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب لحين الانتهاء من اعمال الصيانه اللازمة وعودة الخدمة مرة أخرى للمواطنين وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المتنقلة لتغطية المناطق المتأثرة خلال هذه الفترة.

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