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أشرف صبحي: دورة تحقيق كاملة لمعرفة سبب إصابة لاعبي منتخب الشباب في تونس.. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:18 ص
أشرف صبحي
أشرف صبحي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن اللاعبين والجهاز الفني الخاص بمنتخب الشباب كان لديهم رؤية وإصرار علي لعب المباراة في تونس، لافتا إلى أن اللجنة الطبية عندما قامت بعمل المراجعة الأخيرة على الفريق تبين إصابة حارس المرمى الثاني بفيروس كورونا.

وأضاف أشرف صبحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر، أن اللجنة الطبية تم تغييرها وتم مراجعة المسحات التي تم عملها للفريق وتم عمل مسحات جديدة لمطابقة نتيجة الاثنين، لافتا إلى أن الدولة المصرية الآن أصبح لديها سرعة في الأداء وتم ارسال الطائرة إلى الفريق على الفور لجلبهم.

وأوضح اشرف صبحي ، أن الدكتور أبو العلا والجهاز الطبي تم إرسالهم إلى تونس للاطمئنان علي أولادنا من اللاعبين وكنت تلقيت تقارير تفيد ان المنتخب سيقوم باللعلب لكن توقف هذا الامل عند التأكد من إصابة حارس المرمي الثاني بالفيروس.

وتابع اشرف صبحي ، ان إصابة هذا العدد من اللاعبين بفيروس كورونا يحيرني شخصيا وسيتم عمل دورة تحقيق كاملة سواء طبيا أو فنيا أو إداريا لمعرفة ما الذى حدث حتي لو لم نقم بحساب أحد.
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