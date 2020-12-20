تمنحها جامعة الدلتا.. "قابيل" يتسلم جائزة الدكتور محمد ربيع في الهندسة التطبيقية

تسلم الدكتور عبد النبي قابيل، جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر العلمية ، بعد إعلان فوزه بالمركز الأول في مجال الهندسة التطبيقية لعام 2020، والتى تمنحها جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا خلال الاحتفالية التي أقيمت مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة بحضور الفريق كامل الوزير ، والسفيرة نبيلة مكرم ، والفريق مهاب مميش وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات ورموز البحث العلمي فى مصر.
شارك الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا فى الاحتفالية، وقال ان جامعة طنطا تفتخر دائما بعلمائها لاسهاماتهم العلمية التى تخدم المجتمع فى شتى المجالات، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم البحث العلمي لأساتذة جامعة طنطا فى شتى التخصصات تماشيا مع توجهات الدولة بإيلاء البحث العلمي الأولوية القصوى .
يذكر آنه قد تقدم للجائزة في فروعها الثلاثة "العلوم الطبية، والذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى ، والعلوم الهندسية التطبيقية"، 140 من الباحثين من جميع الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية المتعددة بجمهورية مصر العربية.
كما وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة طنطا، بجلسته الأخيرة ، برئاسة الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على تسجيل 80 طالبًا لدرجة الماجستير، و54 طالبًا لدرجة الدكتوراه، بمختلف كليات الجامعة للطلاب المصريين والوافدين.
وأكد نائب رئيس جامعة طنطا دعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في نشر بحوثهم في مجلات علمية عالمية، في إطار اهتمام الجامعة بقطاع البحث العلمي في جميع المجالات العلمية سواء الأساسية أو التطبيقية، وتوجيه البحوث العلمية لدعم المشروعات القومية وخدمة قضايا المجتمع.