تمنحها جامعة الدلتا.. "قابيل" يتسلم جائزة الدكتور محمد ربيع في الهندسة التطبيقية

شارك الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا فى الاحتفالية، وقال ان جامعة طنطا تفتخر دائما بعلمائها لاسهاماتهم العلمية التى تخدم المجتمع فى شتى المجالات، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم البحث العلمي لأساتذة جامعة طنطا فى شتى التخصصات تماشيا مع توجهات الدولة بإيلاء البحث العلمي الأولوية القصوى .

كما وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة طنطا، بجلسته الأخيرة ، برئاسة الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على تسجيل 80 طالبًا لدرجة الماجستير، و54 طالبًا لدرجة الدكتوراه، بمختلف كليات الجامعة للطلاب المصريين والوافدين.



