5 نصائح هامة لتجنب سرقة سيارتك

يتعرض البعض من قائدي السيارات ، إلى حوادث فردية وسرقات لسياراتهم، خاصة بعد ترك السيارات لفترة طويلة في الشارع ، خلال فترة الجلوس بالمنزل ، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفي هذا التقرير نقدم لك بعض النصائح لكي تتجنب حوادث السرقة .





1-يجب أن تحتوي سيارتك على جهاز إنذار ، ومن الأفضل تركيبه عند وكيل معتمد حتى لا يتم العبث به ، ويفصل أيضا رفع حساسية جهاز الإنذار حتى يطلق صفارته لأقل حركة بجانب السيارة .



2-حاول أن تستخدم قفل الدركسيون ، والذي يتم تركيبه وفكه بواسطه المفتاح ، والبعد عن قفل الدواسة ، الذي يتم فكه بمجرد الطرق عليه



3-يجب أن لاتترك مفتاح السيارة مع أحد مهما كان ، فعلى الرغم ان مفاتيح السيارات الحديثة مشفرة ، وعند نسخ المفتاخ لن تدور السيارة بمفتاح منسوخ إلا ان ذلك المفتاح يمكن أن يفتح أبواب السيارة بشكل عادي .



4-احذر أن تترك نسخة احتياطية مع البواب لأنه يزيد من خطر سرقة السيارة ، لأن السارق يمكن أن يكون قريب للبواب .



5-لاتترك أشياء ثمينة مكشوفة داخل السيارة ، حتى ولو كانت بسيطة، كما ينبغي أيضا عدم وضع جرائد مثلا او ما إلى ذلك داخل الحقيبة البلاستيكية .







