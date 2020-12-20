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سيارات

5 نصائح هامة لتجنب سرقة سيارتك

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يتعرض البعض من قائدي السيارات، إلى حوادث فردية وسرقات لسياراتهم، خاصة بعد ترك السيارات لفترة طويلة في الشارع، خلال فترة الجلوس بالمنزل، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وفي هذا التقرير نقدم لك بعض النصائح لكي تتجنب حوادث السرقة .


1-يجب أن تحتوي سيارتك على جهاز إنذار ، ومن الأفضل تركيبه عند وكيل معتمد حتى لا يتم العبث به ، ويفصل أيضا رفع حساسية جهاز الإنذار حتى يطلق صفارته لأقل حركة بجانب السيارة .

2-حاول أن تستخدم قفل الدركسيون ، والذي يتم تركيبه وفكه بواسطه المفتاح ، والبعد عن قفل الدواسة ، الذي يتم فكه بمجرد الطرق عليه

3-يجب أن لاتترك مفتاح السيارة مع أحد مهما كان ، فعلى الرغم ان مفاتيح السيارات الحديثة مشفرة ، وعند نسخ المفتاخ لن تدور السيارة بمفتاح منسوخ إلا ان ذلك المفتاح يمكن أن يفتح أبواب السيارة بشكل عادي .

4-احذر أن تترك نسخة احتياطية مع البواب لأنه يزيد من خطر سرقة السيارة ، لأن السارق يمكن أن يكون قريب للبواب .

5-لاتترك أشياء ثمينة مكشوفة داخل السيارة ، حتى ولو كانت بسيطة، كما ينبغي أيضا عدم وضع جرائد مثلا او ما إلى ذلك داخل الحقيبة البلاستيكية .



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