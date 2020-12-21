بالجهود الذاتية.. مشروع الظهير الزراعي بالوادي الجديد يحد من البطالة ويوسع المساحات الخضراء.. صور

أعلن محمد منصور رئيس جمعية تنمية البرابخ ب الوادي الجديد ، عن بدء تشغيل مشروع الظهير الزراعي باولاد عبدالله والتي تنفذه الجمعية بالجهود الذاتيه.





وأضاف منصور أن الجمعية قامت بتنفيذ مشروع الظهير الزراعي ضمن مبادرة اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم لتوفير فرص عمل للشباب وللحد من البطالة والتوسع في الرقعة الزراعية وذلك ضمن العديد من مشروعات الظهير الزراعي علي مستوي قرى المحافظة.





وأوضح أن مجلس إدارة الجمعية أخذ علي عاتقه تنفيذ المشروع علي اكمل وجه بالرغم من وعود محافظ الإقليم بإعطاء مليون جنيه من صندوق استصلاح الأراضي، استكمال المشروع إلا أن إدارة الصندوق رفضت قطعيا إعطاء أي قروض لمشروعات الظهير الزراعي بالرغم من تأكيد المحافظ اكثر من مره علي هذا القرض.





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ولفت منصور الي انه بجانب مساهمة الشباب استدان علي حسابه الخاص لاستكمال مشروع الظهير حيث قام بحفر البئر وتركيب محطة طاقه شمسيه وبالفعل تم تشغيل البئر بالطاقة الشمسيه حتي يتسني للشباب الجاد استلام اراضيهم وزراعتها لتوفير فرص عمل مباشرة لهم وغير مباشر وللحد من البطاله علي مستوي دائرة الوحدة المحلية.

وكانت الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادى الجديد، قد نفذت مشروع الظهير الزراعى فى 4 مناطق بواقع 3 قرى ومدينة بلاط .





من جانبه قال المهندس عبد الحكم جبالي، رئيس مركز بلاط بمحافظة الوادى الجديد، إن المشروع جرى تنفيذه فى مدينة بلاط بعد أن تولى الشباب القائم على تنفيذ المشروع حفر جوفي.





وأضاف جبالى أنه جارى تجهيز مساحة الأرض المخصصة لهم تمهيدًا لاستصلاحها وزراعتها، بينما جرى تنفيذ المشروع فى4 قرى هي" البرابخ باولاد عبدالله - لبشندى – أولاد عبد الله – مرزوق" حيث جرى حفر الآبار وتركيب محطات الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار فى قرى البشندى والبرابخ بأولاد عبد الله. بينما يستعد الشباب لحفر جوفى وتجهيز الأرض لتنفيذ المشروع فى قرية مرزوق.





وأوضح عبد الحكم، أن مشروع الظهير الزراعى بمركز بلاط ينفذ على مساحة 1000 فدان، جرى توزيعهم على المناطق الأربعة التى ينفذه بها بواقع 250 فدانا لكل منطقة.





وكان محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، قد دشن في ديسمبر 2017، مشروع الظهير الزراعي، وهو عبارة عن تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة لصالح عدد من شباب كل قرية ضمن المبادرة بما لا يقل عن 200 فدان يجرى تقسيمها على نحو 40 شابًا من شباب الخريجين على أن يكونوا ضمن هيكل تنظيمى فى شركة مساهمة ومشهرة فعليا، ويمكن أن تصل مساحة الأرض حتى 1000 فدان حسب احتياج شباب كل قرية، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من غير العاملين من شباب الخريجين.







