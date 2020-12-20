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رياضة

إشبيلية يتعادل 1-1 مع بلد الوليد في الدوري الإسباني

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:06 ص
فريق اشبيلية
فريق اشبيلية
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مجدي سلامة
انتهت مباراة فريقي إشبيلية وبلد الوليد ، بالتعادل الإيجابي بينهما ، في المباارة التي أقيمت في إطار الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني .

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق أوكامبوس لاعب وسط اشبيلية من ضربة جزاء في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، لينتهى الشوط الأول بتفوق فريق إشبيلية .

وفي الشوط الثاني، نجح راؤول جارسيا في تسجيل هدف التعادل لفريق بلد الوليد قبل لحظات من نهاية المباارة في الدقيقة 87 من عمر الشوط الثاني واللقاء.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق إشبيلية المركز السادس برصيد 20 نقطة، بينما يحتل فريق بلد الوليد المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإسباني.
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