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فن

نادي سينما المرأة يحتفل بالذكرى الـ 109 لميلاد نجيب محفوظ

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
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محمد نحلة
ينظم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" احتفالية خاصة بالذكرى الـ 109 لميلاد الأديب الكبير نجيب محفوظ وذلك يوم الإثنين القادم الموافق 21 ديسمبر خلال فعاليات نادي سينما المرأة الذي يقام بالهناجر بدار الأوبرا المصرية بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحي عبد الوهاب".

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم "الحب فوق هضبة الهرم" و عقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها النقاد السينمائيين "شاهندة محمد علي" و"إسلام أحمد علي" يتم خلالها المناقشة حول كيفية تناول المرأة فى أعمال "نجيب محفوظ". 

بذكر أن نجيب محفوظ ولد عام ١٩١١ ، ورحل في ٣٠ أغسطس ٢٠٠٦، ويُعد أول أديب عربي يحصل على جائزة نوبل في الأدب، عام ١٩٨٨.

و بدأ نجيب محفوظ الكتابة منذ ثلاثينات القرن الماضي، واستمر في ذلك حتى عام ٢٠٠٤، وأثرى المكتبة العربية والعالمية بعشرات المؤلفات الأدبية منها: "عبث الأقدار، والطريق، ودنيا الله، والشحاذ، وقصر الشوق، والسمان والخريف، واللص والكلاب، وبداية ونهاية، والسراب، وقبل الليل، وثرثرة فوق النيل، وأفراح القبة، وأولاد حارتنا".

وقد عرف عن نجيب محفوظ إخلاصه للكتابة، وكذلك التحفظ في أحاديثه للصحافة؛ إذا كان يفضل طرح أرائه الفلسفية وأفكاره للكتابة الأدبية،

يذكر أن فعاليات النادي تقام في تمام السادسة مساء مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ علي أقصي درجات الأمن و السلامة الممكنة لكل المشاركين. والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.
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