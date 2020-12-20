العربي بدر: لاعبو منتخب الشباب كانوا رافضين العودة

وأضاف العربي بدر في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه تم الالتزام بالإجراءات الطبية للوقاية من فيروس كورونا وأن ما تردد عن وجود إهمال بين صفوف المنتخب غير صحيح .





وتابع:" لاعبو منتخب الشباب تمسكوا بالاستمرار في تونس من أجل تحقيق البطولة".





و عادت بعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، منذ قليل إلى مطار القاهرة قادمة من تونس، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.





وجاءت البعثة من تونس على متن طائرة مجهزة طبيا، وذلك حفاظا على سلامة أعضائها، واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19.





وتتوجه البعثة إلى فندق العزل، للخضوع للحجر الصحي، بعد أن ضرب فيروس كورونا أفراد البعثة، وحرم شباب الفراعنة من خوض فعاليات البطولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر خضوع لاعبى منتخب شباب الفراعنة الى مسحة فيروس كورونا من أجل تحديد مصيرهم من تعرضهم الى الإصابة من عدمه.



