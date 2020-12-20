محامية تعتذر على الهواء لـ فتاة ميت غمر ضحية التحرش الجماعي

اعتذرت المحامية مها أبو بكر علي الهواء أمام الجميع للفتاة بسنت صاحبة واقعة التحرش الجماعي بميت غمر بسبب ما حدث من زملائها المحامين في حقها.





وأضافت مها أبو بكر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن زملاءها المحامين خالفوا القانون بالتشهير بالفتاة، داعية بسنت لتقديم شكوى بنقابة المحامين ضد هؤلاء الزملاء.





من جانبها قالت بسنت ضحية التحرش بميت غمر أن عمرها 23 عاما وفي السنة الثالثة من المرحلة الجامعة، وأكدت وهي تنهار من البكاء، أن يوم الخميس الماضي، وهو يوم الواقعة، تحرش بها 7 أشخاص، ولم تستطع مقاومتهم، وفي اليوم التالي حررت بلاغًا ضدهم.





وأضافت "بسنت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناة أون إى: خفت من الذهاب الي النيابة اليوم، من المتهمين؛ بسبب تهديدهم لي بالقتل أو إلقاء "مياه نار" علي وجهي، وكانوا يقومون بمراقبتي، ويعلمون جميع تحركاتي.





وأضافت بسنت: "المحامي الخاص بهؤلاء المتحرشين ظهر لايف أمس علي السوشيال ميديا وطعنني في شرفي وقام بعمل حملة لتشويه سمعتي علي فيسبوك وعمل هاشتاج".





وتابعت "بسنت": "هؤلاء الأشخاص رجال اعمال، ورسائل التهديد وصلت اليَّ عن طريق حساباتهم الشخصية علي وسائل التواصل الاجتماعي، وقاموا بتهديد صاحب العمارة التي نسكن بها"، قائله وهي تبكي "أهلي هيتطِّردوا من العمارة بسببي".



