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توك شو

زوجة أحمد عدوية: زوجي يتعرض لحالة غريبة أثناء النوم

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:49 ص
صدى البلد
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أسامة علي
كشفت "نوسة" عن حاله غريبة يتعرض لها زوجها الفنان أحمد عدوية ليلا منذ شهرين تقريبا.

وقالت نوسة خلال حوارها مع برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة "الحياة": "عدوية بيكون نايم وفجأة يصحى ويقول يا رب ويرجع ينام تانى".

كانت زوجة عدوية ردت على الأكاذيب ومروجي الشائعات التى نشرت على زوجها، مؤكدة أن كل هذه شائعات ليس لها أساس من الصحة. 

وانفعلت "نوسة"، أثناء روايتها كواليس الحادث الذي تعرض له أحمد عدوية لهدف الشر، قائلة: "زوجي راجل 100٪ وحملت منه بعد الحادثة وانا بنفسي سقطت الجنين بتعليمات من الأطباء".

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