عامان سجنا.. مصير عروس بنها بعد زواجها من عشيقها الأول عرفيا

ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح، والزواج الثاني باطل، طالما لم يثبت تطليقها من الزوج الأول، وتعتبر العلاقة الثانية "زنا" جريمة واضحة للزوجة.

قال خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما قامت به هذه المتهمة يسمى

قال خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما قامت به هذه المتهمة يسمى جريمة زنا، ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح، والزواج الثاني باطل، طالما لم يثبت تطليقها من الزوج الأول، وتعتبر العلاقة الثانية "زنا" جريمة واضحة للزوجة.

واحدة من جرائم العار والشرف التى يقوم بها أصحاب الهوى من أجل إرضاء أهوائهم وقلوبهم المريضة، حيث قامت فتاة من محافظة القليوبية بعمل مسلسل درامى على أهل بيتها بعد زواجها بـ 15 يوما بمدينة بنها من أجل الذهاب إلى عشيقها لتقضى معه أسبوع عسل عن طريق كتابة ورقة عرفى وتترك زوجها القديم يبحث مع أهلها فى كل أرجاء المدينة، وكانت حجة هذه الفتاة أنها ذاهبة لشراء بعض المستلزمات حتى يعتقدوا أنها خطفت، ولسوء حظها لم تتمكن من تنفيذ هذا المسلسل كما رتبت له، فقام زوجها القديم برفقة أهلها بتبليغ الشرطة لكى يتم البحث والتحرى عنها ويتم كشف أحداث الواقعة.

واحدة من جرائم العار والشرف التى يقوم بها أصحاب الهوى من أجل إرضاء أهوائهم وقلوبهم المريضة، حيث قامت فتاة من محافظة القليوبية بعمل مسلسل درامى على أهل بيتها بعد زواجها بـ 15 يوما بمدينة بنها من أجل الذهاب إلى عشيقها لتقضى معه أسبوع عسل عن طريق كتابة ورقة عرفى وتترك زوجها القديم يبحث مع أهلها فى كل أرجاء المدينة، وكانت حجة هذه الفتاة أنها ذاهبة لشراء بعض المستلزمات حتى يعتقدوا أنها خطفت، ولسوء حظها لم تتمكن من تنفيذ هذا المسلسل كما رتبت له، فقام زوجها القديم برفقة أهلها بتبليغ الشرطة لكى يتم البحث والتحرى عنها ويتم كشف أحداث الواقعة.

وأكد "حنفى" لـ"صدى البلد"، أنه ووفقا للقانون العقوبة للمادة (274) من قانون العقوبات، فإن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه ومعاشرتها له كما كانت، مشيرا إلى أنه وفقا للمادة 273 من القانون، لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنا الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها، ووفقا وللمادة 275 لقانون العقوبات، يعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.









وأوضح النائب أن هذه المادة فيها اشكالية قانونية، حيث إن عقوبات جرائم الزنا من الجرائم المعلقة على شكوى لابد من تحرك دعوى من الزوج نفسه يتهم فيها زوجته بالزنا، وليس من حق النيابة أن تتخذ أي إجراء ضد زوجته بدون موافقته.









وأضاف أن المادة 276 توضح الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.







