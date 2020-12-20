ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بسبب كورونا.. شركات السيارات الكورية تفقد 3.2% من مبيعاتها

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري أن مبيعات الشركات الكورية الجنوبية تراجعت بشكل كبير في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك مقارنة كما كانت عليه قبل 3 أشهر.

كما انخفضت مبيعات الشركات المحلية بنسبة 3.2% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتراجعت وتيرة الانخفاض في مبيعات الشركات في الربع الثالث ، ولكنها سجّلت انخفاضًا للربع السابع على التوالي.

أما في الربع الماضي تراجعت مبيعات قطاع التصنيع والشركات الكبرى بوتيرة أبطأ بشكل ملحوظ مما كانت عليه قبل 3 أشهر، وشهد قطاع التصنيع انخفاضا في مبيعاته بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الربع الثالث.

ووفقاً لما نشره البنك المركزي الكوري، تحسنت ربحية الشركات أيضا في الربع الثالث، بفضل زيادة أرباح شركات صناعة الإلكترونيات والبتروكيماويات، بينما بلغ متوسط نسبة الربح التشغيلي 6% في الربع الثالث مقارنة بـ4.7 % في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضح البنك أن متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية، وهو مقياس للصحة المالية، بلغ 86.8 % بنهاية سبتمبر الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بنسبة 8.2%.. الاقتصاد الألماني ينمو بأكثر من المتوقع في الربع الثالث

للمرة الأولى منذ تفشي كورونا.. مبيعات الهواتف الذكية في العالم ترتفع بنسبة 22%

4 شركات أدوية تابعة لقطاع الأعمال تسجل 167 مليون جنيه أرباحا

البنك المركزي الكوري: تراجع مبيعات الشركات الكورية 3.2 % خلال الربع الثالث

ترشيحاتنا

فضحتونا.. ماجد سامي يشن هجوماً عنيفاً على عمرو الجنايني

لم يخترع المفتي فقهًا جديدًا بطهارة الكلب.. اعرف آراء العلماء

1.9 مليون برميل.. مصر تحقق أعلى معدل يومى لـ إنتاج البترول في التاريخ

هربت بعد زفافها بـ 14 يومًا.. حبس عروس بنها بتهمة الجمع بين زوجين

قناة الأهلي تزف بشرى للجماهير بشأن مواجهة بطل النيجر

السياحة: إلغاء حفلات رأس السنة بالمطاعم والفنادق ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع جديد أكثر خطورة.. 7 أعراض للإصابة بـ فيروس كورونا المتحور

طريقة تحضير حمص الشام

لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.. 12 طعاما غنيا بفيتامين سي