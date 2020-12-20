بسبب كورونا.. شركات السيارات الكورية تفقد 3.2% من مبيعاتها

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري أن مبيعات الشركات الكورية الجنوبية تراجعت بشكل كبير في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك مقارنة كما كانت عليه قبل 3 أشهر.





كما انخفضت مبيعات الشركات المحلية بنسبة 3.2% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتراجعت وتيرة الانخفاض في مبيعات الشركات في الربع الثالث ، ولكنها سجّلت انخفاضًا للربع السابع على التوالي.





أما في الربع الماضي تراجعت مبيعات قطاع التصنيع والشركات الكبرى بوتيرة أبطأ بشكل ملحوظ مما كانت عليه قبل 3 أشهر، وشهد قطاع التصنيع انخفاضا في مبيعاته بنسبة 1.6% على أساس سنوي في الربع الثالث.





ووفقاً لما نشره البنك المركزي الكوري، تحسنت ربحية الشركات أيضا في الربع الثالث، بفضل زيادة أرباح شركات صناعة الإلكترونيات والبتروكيماويات، بينما بلغ متوسط نسبة الربح التشغيلي 6% في الربع الثالث مقارنة بـ4.7 % في الفترة المقابلة من العام الماضي.



