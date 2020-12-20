أخبار التوك شو.. موعد إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا.. زوجة أحمد عدوية تبكي بسبب الفنانين.. وإلغاء حفلات رأس السنة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو.





قال الإعلامي أحمد موسى، إنه خلال أسبوعين من الآن، سيكون لدينا قرابة الـ نصف مليون جرعة من لقاح كورونا الصيني.





وجه حسام الشرقاوي، والد الطفل محمد حسام، صاحب مقطع الفيديو الشهير "محمد وبسنت"، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتذارًا إلى المواطنين، قائلًا "توبة إني أعمل كده تانى".





علّق الفنان الكبير هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير محمد منير قائلًا: "أطمن الجمهور الذي يحب محمد منير عن حالته الصحية فعلًا كان تعب بسبب المجهود الكبير الذي بذله في ألبومه الاخيرة حيث أصابته وعكة اضطر على إثرها التوجه للمستشفى وإجراء بعض الفحوصات وهو دلوقتي زي الفل مافيش حاجة وحشة من اللي تردّد أنه مصاب بها".





دخلت "نوسة" زوجته الفنان القدير أحمد عدوية، فى نوبة بكاء شديدة بسبب انقطاع الفنانين ولاعبى الكرة عن التواصل مع زوجها عدوية.





قال الدكتور علي فطوم الباحث في علوم اللقاحات، إن ممرضة امريكية حصلت على لقاح كورونا في أمريكا ثم تعرضت لحالة من الإغماء بعد فترة من تلقيها لها، وسبب ذلك "عرضي"، وقد يكون بسبب معاناتها من تاريخ مَرَضِي.





قال عبد الفتاح العاصى مساعد وزير السياحة للشئون الفندقية،أن الهدف الأساسى من قرار الوزارة بشأن إلغاء حفلات رأس السنة بالفنادق والمطاعم هو منع تجمعات المواطنين.





قال الدكتور هشام الخياط استاذ امراض الكبد والجهاز الهضمي والامراض المعدية، إنه مع ظهور تطعيم شلل الأطفال لاول مرة رحب العالم باللقاح دون جدال، ولكن الجدل حول لقاح كورونا سببه السوشيال ميديا ووجود أكثر من لقاح لفيروس كورونا على مستوى العالم.





قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لادارة اتحاد كرة القدم، إن توقيت تولي المهمة صعب ولكني متواجد داخل اتحاد الكرة منذ 27 عاما ونأمل للعبور من عنق الزجاجة بالشكل اللائق للكرة المصرية.





قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن جميع المستشفيات الجامعية تضم قسمًا خاصًا لعزل المصابين بفيروس كورونا، هذا فى ظل إجراءات مواجهة الموجة الثانية من الفيروس.



