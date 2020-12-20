أستاذ أمراض صدرية: لقاح كورونا الأمل الوحيد لعودة الحياة إلى طبيعتها.. فيديو

قال الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، أنه خلال أقل من سنة أصبح هناك 76 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في 210 دول ومليون 680 ألف وفيات، بالإضافة إلى الإصابات في الاطقم الطبية .





وأضاف عادل خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، ان فيروس كورونا اثر علي جميع مناحي الحياه حتي علي الأطفال، مؤكدا اننا منذ شهرين كنا نتساءل لماذا لم ينتج تطعيم فيروس كورونا، مشيرا إلى أن جميع الادوية التي تستخدم في علاج كورونا حتي الان لم تعطي نتيجة .





، أن الامل الوحيد في عودة الحياه الي طبيعتها هو لقاح فيروس كورونا لأن جميع الادوية التي تم تجربتها حتي الان لا تعمل علي فيروس كورونا . وأوضح عادل خطاب عودة





من جانبه قال الدكتور ايمن أبو المجد أستاذ امراض القلب بجامعة الازهر: "اننا الان في بداية الموجة الثانية من فيروس كورونا"، مؤكدا ان حالات الإصابة بفيروس كورونا في الموجة الثانية اربع اضعاف الإصابة في الموجة الاولي .



