أخبار التوك شو.. الصحة العالمية تنصح المتخوفين من تناول لقاح كورونا.. زوجة أحمد عدوية تبكي بسبب الفنانين وتكشف عن سر 200 ألف جنيه أنقذته

أكد الفنان الشعبى الكبير أحمد عدوية أنه كان غاضبا من الموسيقار الكبير حلمى بكر، وتابع: "انا مسامح ومش زعلان".

علّق الفنان الكبير هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير محمد منير، قائلًا: "أطمن الجمهور الذي يحب محمد منير عن حالته الصحية فعلًا كان تعب بسبب المجهود الكبير الذي بذله في ألبومه الاخيرة حيث أصابته وعكة اضطر على إثرها التوجه للمستشفى وإجراء بعض الفحوصات وهو دلوقتي زي الفل مافيش حاجة وحشة من اللي تردّد أنه مصاب بها".



