أخبار التوك شو.. الصحة العالمية تنصح المتخوفين من تناول لقاح كورونا.. زوجة أحمد عدوية تبكي بسبب الفنانين وتكشف عن سر 200 ألف جنيه أنقذته

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، خاصة ببرامج التوك شو.
دخلت "نوسة" زوجة الفنان القدير أحمد عدوية، فى نوبة بكاء شديدة بسبب انقطاع الفنانين ولاعبى الكرة عن التواصل مع زوجها عدوية.
عبرت "نوسة" زوجة الفنان الشعبى الكبير أحمد عدوية، عن حزنها، بسبب عدم تواصل الوسط الفنى مع "عدوية".
قال الدكتور أشرف صبحي
وزير الشباب والرياضة، إن اللاعبين والجهاز الفني الخاص بمنتخب الشباب كان لديهم رؤية وإصرار على لعب المباراة في تونس، لافتا إلى أن اللجنة الطبية عندما قامت بعمل المراجعة الأخيرة على الفريق تبين إصابة حارس المرمى الثاني بفيروس كورونا.
أكد الفنان الشعبى الكبير أحمد عدوية أنه كان غاضبا من الموسيقار الكبير حلمى بكر، وتابع: "انا مسامح ومش زعلان".
علّق الفنان الكبير هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير محمد منير، قائلًا: "أطمن الجمهور الذي يحب محمد منير عن حالته الصحية فعلًا كان تعب بسبب المجهود الكبير الذي بذله في ألبومه الاخيرة حيث أصابته وعكة اضطر على إثرها التوجه للمستشفى وإجراء بعض الفحوصات وهو دلوقتي زي الفل مافيش حاجة وحشة من اللي تردّد أنه مصاب بها".
وجه حسام الشرقاوي، والد الطفل محمد حسام، صاحب مقطع الفيديو الشهير "محمد وبسنت"، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتذارًا إلى المواطنين، قائلًا "توبة إني أعمل كده تانى".
علق الدكتور محمد معيط وزير المالية تعليقًا على موافقة صندوق النقد الدولي على تقديم شريحة من قرض الصندوق قائلا إن التقرير المرفق مع الموافقة أهم من شريحة القرض نفسها.
قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الاوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن تعدد اللقاحات وتباينها في أنماط تصنيعها يعود لصعوبة وتعقد صناعة اللقاحات التي وصفها بأنها تشهد تقدمًا كبيرًا.