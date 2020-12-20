ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أخبار التوك شو.. الصحة العالمية تنصح المتخوفين من تناول لقاح كورونا.. زوجة أحمد عدوية تبكي بسبب الفنانين وتكشف عن سر 200 ألف جنيه أنقذته

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:11 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
Advertisements
أسامة علي
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة على مدار الساعة، خاصة ببرامج التوك شو.


دخلت "نوسة" زوجة الفنان القدير أحمد عدوية، فى نوبة بكاء شديدة بسبب انقطاع الفنانين ولاعبى الكرة عن التواصل مع زوجها عدوية.

عبرت "نوسة" زوجة الفنان الشعبى الكبير أحمد عدوية، عن حزنها، بسبب عدم تواصل الوسط الفنى مع "عدوية".

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن اللاعبين والجهاز الفني الخاص بمنتخب الشباب كان لديهم رؤية وإصرار على لعب المباراة في تونس، لافتا إلى أن اللجنة الطبية عندما قامت بعمل المراجعة الأخيرة على الفريق تبين إصابة حارس المرمى الثاني بفيروس كورونا.

أكد الفنان الشعبى الكبير أحمد عدوية أنه كان غاضبا من الموسيقار الكبير حلمى بكر، وتابع: "انا مسامح ومش زعلان".

علّق الفنان الكبير هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية على تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير محمد منير، قائلًا: "أطمن الجمهور الذي يحب  محمد منير عن حالته الصحية فعلًا كان تعب بسبب المجهود الكبير الذي بذله في ألبومه الاخيرة حيث أصابته وعكة اضطر على إثرها التوجه للمستشفى وإجراء بعض الفحوصات وهو دلوقتي زي الفل مافيش حاجة وحشة من اللي تردّد أنه مصاب بها".

وجه حسام الشرقاوي، والد الطفل محمد حسام، صاحب مقطع الفيديو الشهير "محمد وبسنت"، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتذارًا إلى المواطنين، قائلًا "توبة إني أعمل كده تانى".

علق الدكتور محمد معيط وزير المالية تعليقًا على موافقة صندوق النقد الدولي على تقديم شريحة  من قرض الصندوق قائلا إن التقرير المرفق مع الموافقة أهم من شريحة القرض نفسها.

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الاوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إن تعدد اللقاحات وتباينها في أنماط تصنيعها يعود لصعوبة وتعقد صناعة اللقاحات التي وصفها بأنها تشهد تقدمًا كبيرًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

راجل 100 %.. زوجة عدوية تبكي على الهواء وترد بالمستندات حول الحادث الشهير.. شاهد

«هفضل أعشقه لحد ما أموت».. أحمد عدوية يكشف علاقته بـ الملحن بليغ حمدي وأغانيه لزوجته نوسة

راجل 100%.. أحمد عدوية يحدث ضجة بعد شائعة الاعتداء الجنسي

حقيقة الاعتداء الجنسي .. القصة الكاملة لـ حادثة أحمد عدوية الشهيرة

أحمد عدوية: مسامح حلمي بكر وعمري مزعل منه .. شاهد

زوجة أحمد عدوية تنحني لـ فيفي عبده: أصل الرجولة والحنية والجدعنة

ترشيحاتنا

الكويت تسمح بعودة 330 من المعلمين العالقين ممن انتهت إقاماتهم في 5 تخصصات

حسين الجسمى يحيي حفل رأس السنة في خورفكان‬⁩.. 31 ديسمبر

عيار 18 يسجل 693 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 20-12-2020

صالح جمعة: الزمالك لا يقل عن الأهلي في شيء.. فيديو

انخفاض كبير .. أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

المرور: إعادة فتح طريق السويس الصحراوي أمام حركة السيارات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور فنانين وسياسيين .. كورال سان جوزيف يقيم حفل ترانيم عيد الميلاد لعام 2020

كشتة فوق السحاب.. سعوديون يفترشون السماء في منظر خيالي | فيديو

بمدرجات طبيعية .. شاهد أغرب وأخطر ملعب كرة قدم بين جبال مكة