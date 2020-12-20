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متجوز بنتنا ومخلف منها.. محمود حميدة يروي موقفا طريفا من زملائه بحفل خطوبته

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:27 ص
محمود حميدة
محمود حميدة
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محمد حليم قنديل
حل الفنان محمود حميدة، ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلانى مقدمة برنامج "السيرة" والمذاع عبر قناة "DMC"، للحديث عن أسرار حياته لأول مرة وكواليس أعماله الفنية.

قال محمود حميدة، إن أصدقاءه بالجامعة ذهبوا يوم خطوبته في النادي بمحافظة بني سويف وكانت معهم زميلتهم، ومازحوه "انت ازاي تبقي متجوز بنتنا ومخلف منها عيل كبير ورايح تخطب تاني وتتجوز"، موضحا أن ذلك كان موقف فكاهيا منهم.

وأضاف «حميدة» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "السيرة" المذاع علي قناة دي إم سي، أن خطيبته كانت تعرف أصدقائه في الجامعة ولم يحدث مشاكل بينهما بسبب تلك الواقعة.


وأستكمل حميدة: "كنت مرتبط بجدى لوالدى جدا ولكنى لم أرتبط بجدى لوالدتى، على الرغم من كونه أرستقراطى ولم أرتبط سوى بسيرته العطرة فهو كان على الجانب العملى شخص ناجح ومحبوب جدا، ودائما أتذكره وهو جالس وخلفه مكتبته ويقرأ أو يستمع للموسيقى، ولكن بالنسبة لى كل ذلك لم يكن مسليا".

وتابع محمود حميدة: "هناك مشاهد كثيرة تدور فى ذهنى أثناء عملى فى الحقل فأتذكر أننى كنت بعزق ست قراريط لوحدى فى الغيط وقدامى كان اربع أو خمس فلاحين يعزقوا زييي، وفى مقابل ذلك كنت أتذكر جدتى والدة أمى وهى تجلس على السفرة وتأكل بالشوكة والسكينة، وكيف كانت تقشر البرتقالة بالشوكة والسكينة".

وعن ارتباطه بزوجته قال: انا أول ما شوفت سوسو حسيت ان هي دي الست الوحيدة اللي ممكن تتجوزني وهو ده النصيب والصدفة رغم انه كنت لا انوي الإرتباط في هذا التوقيت".

وأضاف: "كنت رايح مع اخويا نخطب له اخت زوجتي الحالية ولما شوفت سوسو على حد وصفه شاورت عليها وقولت هي دي".
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