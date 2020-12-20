صالح جمعة: إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر.. فيديو

كشف صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن أفضل مدير فني في مصر من وجهة نظره.





وقال "جمعة" خلال تصريحاته على فضائية "صدى البلد" في برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت إنه كان يُفاضل بين هيثم شعبان المدير الفني الذي كان سببًا في تقديمه كلاعب كرة، وايهاب جلال الذي يعتبر أفضل مدير فني في مصر.





وتابع: "إيهاب جلال هو أفضل مدرب مصري على الإطلاق، طريقة لعبة مميزة وكنت أرغب في اللعب تحت قيادته، ولكن فضلت هيثم شعبان حيث إنه من أضاف لي الكثير وأُدين له بفضل كبير".





وأضاف "جمعة" أن مسؤولي الزمالك فاوضوه، وكان ذلك منذ بداية الموسم الماضي وفترة التوقف بسبب فيروس كورونا.





وأردف صالح جمعة: "موسيماني لم يكن يرغب في رحيلي عن النادي الأهلي، ولكن هذه كانت رغبة لجنة التخطيط ولم يرغبوا في رحيلي ولكن الإعارة كانت هي الحل.





وأشار "جمعة" الى أن التواجد في نادي الزمالك خطوة كبيرة، ولكن الدعم الذي كان يمدني به جماهير النادي الأهلي كان يلزمني بعدم التعاقد معهم، موضحًا أنه كان سيوقع للزمالك بنسبة كبيرة ولكن رحيل المستشار مرتضى منصور أنهى المفاوضات.