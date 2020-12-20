صالح جمعة: لم أختلط بشقيقي .. وأحد زملائه في الزمالك نقل له عدوى كورونا.. فيديو

أكد صالح جمعة، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، أنه لم يشاهد عبدالله شقيقه خلال فترة إصابته بفيروس كورونا.





وقال صالح خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم أشاهد عبد الله جمعة خلال فترة إصابتي بكورونا وليس لي أي علاقة بإصابته بفيروس كورونا".





وأضاف: "قد يكون أحد زملائه في الزمالك نقل له العدوى، لكني لم اختلط به نهائيًا في هذا التوقيت".





واستعان هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بخدمات صالح جمعه، القادم حديثا للفريق الأول، في مباراة الفريق امام البنك الاهلي، المقامة حاليا علي ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز .





وشارك صالح جمعه، بديلا لـ شريف دابو، في الدقيقة 73 من عمر اللقاء؛ بعدما خرج من قائمة المباراة الماضية امام الانتاج الحربي، بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد .



