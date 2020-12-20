خالد الجندي: الأزهر المتحدث الرسمي للإسلام على مستوى الكرة الأرضية.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي أحد علماء الأزهر، إن الأزهر الشريف هو المتحدث الرسمي الموثوق به علي مستوي الكرة الأرضية للإسلام الوسطي وهذا ما أجمع العالم على قبوله.
وأضاف خالد الجندي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن الأزهر الشريف مازال هو القلعة الوسطية وكعبة العلم وطالما أصدر أي فتوى فلا غبار عليها ولا التباس، مؤكدا أن الأزهر دائمًا يتأنى قبل اتخاذ القرار.
وأوضح خالد الجندي، أن الأزهر لا يغامر بالإخفاء والتخوين، ولا يسفك الدماء ولا يحرض على ذلك، ويعمل على استقرار الأمن المجتمعي العالمي.
وتابع خالد الجندي، ان الخطاب الوسطي المعتدل لفضيلة الإمامالأكبر أحمد الطيب يمثل حجر الأساس في التخاطب الدولي بين أطراف العالم أجمع .