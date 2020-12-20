بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا

أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بيانا بشأن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في لندن وأجزاء من إنجلترا.





وقالت منظمة الصحة العالمية:" نحن على اتصال وثيق مع المسؤولين في المملكة المتحدة بشأن المتغير الجديد بفيروس كورونا".





وأضافت: "سيستمرون في مشاركة المعلومات ونتائج تحليلاتهم ودراساتهم المستمرة. سنقوم بتحديث الدول الأعضاء والجمهور كلما تعلمنا المزيد حول خصائص متغير الفيروس هذا وأي آثار".





وتابعت: "في غضون ذلك، نواصل نصح الأشخاص باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا والامتثال لإرشادات السلطات الوطنية".





وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فرض مستوى جديد من القيود في لندن وجنوب شرق إنجلترا اعتبارا من يوم الأحد لمواجهة تفشي كبير لفيروس كورونا.





وأكد جونسون ان هذه المناطق في لندن وإنجلترا تدخل المستوى الرابع من الإغلاق العام، عقب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أسرع انتشارا.





وبموجب القرار الجديد، يتعين على السكان في المناطق المحددة التزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.





في وقت سابق، قال كريس ويتي كبير المسؤولين الطبيين في انجلترا أن سلالة كورونا الجديدة التي تم رصدها في أجزاء من المملكة المتحدة، تنتشر بسرعة أكبر، ويجري العمل لتحديد ما إذا كانت لها تأثير على زيادة نسب الوفيات.