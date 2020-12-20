صالح جمعة: حزين لما حدث مع منتخب الشباب

أعرب صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا عن حزنه مما حدث مع منتخب الشباب وانسحابه من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم.





قال جمعة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه يعلم جيدا ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب وكيف يبذل أقصى جهد لديه، مشيرًا إلى أنه عندما كان لاعبًا في منتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين كان المدرب يجلس على باب ممر الفندق حتى لا يخرج أي لاعب.





وتابع أن منتخب الشباب يملك العديد من اللاعبين المميزين مثل عربي بدر لاعب الأهلي ومصطفى ميسي لاعب سيراميكا كليوباترا.





واستعان هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بخدمات صالح جمعه، القادم حديثا للفريق الأول، في مباراة الفريق امام البنك الاهلي، التي اقيمت علي ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز .





وشارك صالح جمعه، بديلا لـ شريف دابو، في الدقيقة 73 من عمر اللقاء؛ بعدما خرج من قائمة المباراة الماضية امام الانتاج الحربي، بسبب الاصابة بفيروس كورونا المستجد .