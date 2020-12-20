اليوم.. تربية الأزهر تحتفل باليوبيل الذهبي لتأسيسها

تنظم كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة احتفالية، اليوم الأحد، بمناسبة اليوبيل الذهبي للكلية.





وقال الدكتور خالد عرفان، عميد الكلية، في بيان، إن الاحتفالية تقام برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وطلاب الكلية.

وأوضح عرفان أن الاحتفالية تقام في إطار احتفال كلية التربية باليوبيل الذهبي، ومرور خمسين عامًا على تأسيس الكلية، تحت عنوان: (خمسون عاما من العطاء).

وأوضح عميد كلية التربية أن هذه الاحتفالية تتضمن برامج وفقرات تعكس قيمة تلك القلعة العلمية الكبيرة على مدار نصف قرن من الزمان، وهي تؤدي رسالتها العلمية والبحثية والتربوية والتدريبية لقاصديها من الطلاب والطالبات المصريين والوافدين من مختلف دول العالم شرقًا وغربًا شمالًا وجنوبًا دون توقف، في تأكيد على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً على مر العصور والأمان.





وأشار إلى أن الكلية تخرج فيها عديد من العلماء داخل مصر وخارجها، حملوا مشاعل التنوير، وأصبحوا منارات علمية يقصدهم القاصي والداني؛ لأنهم تعلموا في مدرسة الوسطية والاعتدال في العالم؛ في الأزهر الشريف.

وأضاف عميد كلية التربية أن الكلية تسابق الزمن لوضع اللمسات الأخيرة في برنامج الاحتفالية، والتي يقوم عليها كل من: الدكتور جمال الهواري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عطية السيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الأقسام، وعديد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة.

جدير بالذكر أن كلية التربية تضم 14 شعبة دراسية في مرحلة الليسانس ما بين أدبية وعلمية ونوعية، إضافة إلى 10 أقسام علمية تربوية ونوعية، ويبلغ عدد طلاب الكلية في مرحلة الليسانس 14 ألف طالبٍ، إضافة إلى 7 آلاف طالبٍ في مرحلة الدراسات العليا (دبلوم- ماجستير- دكتوراه)، وتشرف الكلية على برنامج التأهيل التربوي من خلال 13 مركزًا يخدمون محافظات الجمهورية كافة.