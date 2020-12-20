المجموعة الرابعة.. الأوقاف تعلن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية بمنحة الماجستير المجانية

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المرشحين، المجموعة الرابعة، للمقابلة الشخصية من المتقدمين لمنحة الماجستير المجانية بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالمهندسين.
واشترطت الوزارة ألا يكون المتقدم ملتحقًا الآن أو مسجلًا بأي مرحلة من مراحل الدراسات العليا (دبلوم الدراسات العليا – الماجستير – الدكتوراه) .
وقالت الوزارة أنها ستعقد المقابلات يوم الثلاثاء 22 / 12 / 2020م بقاعة مناسبات مسجد صلاح الدين بالمنيل الثامنة والنصف صباحًا ، وذلك على النحو التالي :
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وأصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، القرار التنفيذي رقم (251) بتاريخ 19/ 12/ 2020م لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (282) بتاريخ 16/ 12/ 2020م بشأن اعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للوزارة، وذلك في سبيل النهوض برسالتها على أكمل وجه ، وفي إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي.
وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها: "يتميز الهيكل الجديد بالاعتماد الكبير على الرقمنة والميكنة والتطوير المؤسسي المستمر، والعناية الفائقة بالعنصر البشري، واختصار الإجراءات الإدارية بما يضمن دقة العمل وسرعة تنفيذه معًا، والاعتماد على طرق التقييم الحديثة والذكية، وسيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لهذا الهيكل بدءًا من الأحد المقبل الموافق 20 / 12 / 2020م".