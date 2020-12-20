المجموعة الرابعة.. الأوقاف تعلن أسماء المرشحين للمقابلة الشخصية بمنحة الماجستير المجانية

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المرشحين، المجموعة الرابعة، للمقابلة الشخصية من المتقدمين لمنحة الماجستير المجانية بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالمهندسين.





واشترطت الوزارة ألا يكون المتقدم ملتحقًا الآن أو مسجلًا بأي مرحلة من مراحل الدراسات العليا (دبلوم الدراسات العليا – الماجستير – الدكتوراه) .





وقالت الوزارة أنها ستعقد المقابلات يوم الثلاثاء 22 / 12 / 2020م بقاعة مناسبات مسجد صلاح الدين بالمنيل الثامنة والنصف صباحًا ، وذلك على النحو التالي :



