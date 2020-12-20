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توك شو

علاقات نسائية محرمة .. محمود حميدة يكشف سبب إشهار زواجه الثاني

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:08 ص
محمود حميدة
محمود حميدة
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محمد حليم قنديل
حل الفنان محمود حميدة، ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلانى مقدمة برنامج "السيرة" والمذاع عبر قناة "DMC"، للحديث عن أسرار من حياته لأول مرة وكواليس أعماله الفنية.

وقال محمود حميدة، إنه تزوج زوجته الأولي عام 1982 أي ما يقرب من 38 عاما، وزوجته الثانية تزوجها عام 1992 أي من 28 عام.

وأضاف «حميدة» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "السيرة" المذاع علي قناة دي إم سي، أن السبب في زيجته الثانية هو أنه شعر بالحب تجاهها ولا يريد إقامة إي علاقة نسائية محرمة أو غير شرعية. 

وتابع حميدة: "سبب إشهار زواجي الثاني هو حادثة كانت منشورة في الجرائد عن رجل تزوج في السر ومن ثم مات ولم يتم الاعتراف باولاده من الزوجة الثانية".

وأردف أنه قام بإشهار زيجته الثانية بعد بضعة أشهر فقط من الزواج، مشيرا إلى أنه كان متزوجا علي سنة الله ورسوله.

واستطرد: "دائما تختلف تربية المدن عن تربية القرى، فعندما كنت فى سن الحادية عشرة كنت حينها لا أعد طفلا كما هو معتاد فى المدن، وبالمناسبة أنا أتذكر أشياء منذ كنت فى عمر السنتين ، كما أتذكر أن أول كلمة نطقت بها وأنا فى عمر الخمس أشهر (جحش)، حيث كانت عمتى زينب دائما ماتحملنى لننظر إلى حوش البهائم وكانت تشير للجحش الصغير وتردد اسمه أمامى حتى نطقت كلمة جحش قبل بّابّا و مّامّا". 
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