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العروس دنيا عمر: لازالت أبكي عندما أسمع كلمات أبي في عقد قراني

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:03 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قالت دنيا عمر عروس فيديو عقد القران إن كلمات والدها العذبة دفعتها للبكاء، وأنها لازالت منذ وقت عقد القران تبكي لدى سماعها هذه الكلمات.


وأضافت دنيا عمر خلال مداخلة عبر سكايب برفقة زوجها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON": "كنت متوقعة أن بابا هيتكلم   بس مكنتش متخيلة الكلمات دي  ..إحنا أكتر من أصحاب وإخوات بينا صداقة غريبة  مش مجرد  اب وبنته عمره ما تعامل معايا أنه فقط ابويا هو صديقي  وأقرب حد ليا".


من جانبه قال العريس محمد شامل أنه كان خائفا من هذه اللحظة لكونه يعلم أن  والد زوجته  عاطفي جدًا وظهرت هذه المشاعر قبل الفرح  بيومين  .  
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‏وأضاف: "أنا واثق   أنه لو مش متأكد أني هشيلها في عينيا  مكنش هيجوزهالي أول يوم  قلي أنا فخور بيك وإنت زي إبني وصديقي من أول يوم وتعامل معي منذ البداية كاصدقاء واتذكر أنه قال لها محمد شخصية كويسة ونادرة خلوا بالكم من بعض".
 

وتابع: " اللحظة كانت صعبة وحتى لو الناس شافت الفيديو   بس الموقف اصعب في الواقع أنا كانت إيدي في إيده وعيني في عينه ".
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 ‏كان  مشهد زخم بالمشاعر، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل موسع خلال رغم كون الفرح يوم 31 أكتوبر الماضي، وسط انبهارهم بما فعله الأب. الذي قال والدها أثناء عقد القران "ابنتي قرة عيني، وروح فؤادي، صديقتي، وحبيبتي، ورفيقة العمر، القلوب بحبها مسكونة، هي سبب الرزق رغم ضعفها، وأم أبيها رغم صغرها، وسبيلي إلى الجنة، وشمس أيامي وقمر لياليا».
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