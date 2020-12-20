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سيارات

تتفوق على الأسود والرمادي.. السيارات البيضاء الأكثر شهرة عالميا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:11 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت دراسة جديدة في مجال توفير الطلاء " أكسالتا " أن أكثر من ثلث سيارات العالم بيضاء، لتظل بذلك السيارات البيضاء الأكثر شهرة عالميا للسنة العاشرة على التوالي، مع اقتراب اللون الأسود أو الرمادي.

وذكرت الدراسة أن السيارات البيضاء تشكل 38% من جميع السيارات التي تستخدم طرقات العالم ، وهو العالم الثالث الذي تحافظ فيه على هذه النسبة.

بينما ان 19% من السيارات السوداء، وهذا يجعلها ثاني أكثر الألوان شيوعا ، وذلك كان اللون الأسود المفضل لدى السائقين على مر التاريخ ، وعلى الرغم أن اللون الأبيض هو اللون الاكثر رواجا بشكل عام إلا أن هناك اختلافات بين المناطق ، حيث اللون الأبيض في الصين يمثل 57 % من مساحة السيارة ، ولكن في أوروبا، يتم تقسيم اللون الأبيض إلى أعلى مرتبة مع الرمادي، ويمثل كل منها 25٪ من المركبات.

من ناحية أخرى، لا يحب المشترون الصينيون السيارات الزرقاء، وهي تشكل 3٪ فقط من المركبات هناك ولا تتضمن أرقام Axalta مقاييس منفصلة للمملكة المتحدة، ولكن أرقام جمعية مصنعي السيارات والتجار التي صدرت العام الماضي، أظهرت أن لون السيارة المفضل في المملكة المتحدة كان رماديًا، مخالفًا الاتجاه العالمي.
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