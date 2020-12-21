سياحة وترفيه.. صاحبة مبادرة "لفها.. تعرفها": مصر زاخرة بالآثار

شخصية مصرية عاشقة للآثار منها ما هو تحت الأرض أو فوق الأرض، وما هو مدون على جدران المعابد من تاريخ الأجداد وآثارهم وهي إذا ما تحدثت عن مصر وعظمتها الأثرية فسوف تشعر معها بروحانيات تسمو لتمنح الذكري طعم الخلود وهي صاحبة مبادرات فريدة للحفاظ علي تاريخنا الأثري ومنها مبادرة "انقذ أثر" فهي في رايها إن الأثر لا يقل أهمية عن البشر كما أطلقت مبادرة "لفها..تعرفها" وشكلت فريقا تطوعيا للتعرف علي آثار مصر المعروفة منها والمنسية في كافة محافظات الجمهورية .





إنها الأثرية ذات الجذور" القنائية "داليا عزت" مدير إدارة الوعى الأثري بمنطقة آثار الإسكندرية، والتي أكدت في تصريح خاص ل"صدي البلد " أثناء زيارة أعضاء الوفد لمحافظتي الفيوم وبني سويف للتعرف علي معالمها السياحية والأثرية. فهي متعددة المواهب، تعرف دائما ماذا تريد، روحها خفيفة ومرحة ، تسعى دائما لرسم الابتسامة علي وجوة أصدقاءها و زملاءها وتقديم كل جديد في عملها وتطور من نفسها دائما سواء على المستوى العملي أو الشخصي،





وأكدت أهمية غرس الوعي السياحي والأثري للأشخاص منذ الصغر من خلال الأسرة وأهمية تخصيص وقت لزيارة المواقع الأثرية والسياحية خاصة إنها زيارة غير مكلفة بالمقارنة بأي نشاط ترفيهي.





كما أشادت "عزت" بدور وزارة السياحة والآثار، في نشر الوعي الأثري، على مستوى طلاب المدارس، من خلال عمل مسابقات في فصل الصيف، من خلال قطاع التربية المتحفية والأثرية.





وأشارت "عزت " إلي أن برنامج مبادرة "لفها تعرفها " مستمر داخل جميع المناطق الأثرية والمتاحف المغلقة والمفتوحة مثل زيارة الوفد لكهف سنور ببني سويف لتعريف أكبر عدد عن تاريخ هذه الآثار ورؤيتها من منظور آخر وتاريخها الأثري، واستخدامها في العصور القديمة.





وأضافت "عزت " أن حبها للآثار لا تفرق فيه بين ما إذا كانت مصرية أو رومانية أو إسلامية، فهي عاشقة للآثار المصرية بمختلف عصورها. مشيرة إلي أن أعضاء المبادرة قاموا بزيارة مساجد تاريخية بمحتلف محافظات مصر وفي القاهرة شارع المعز وأديرة ذات طابع وطراز مميز مثل الدير الأحمر وغيره .





وفجرت صاحبة مبادرة "لفها تعرفها " مفاجأة حين قالت يتصور عدد كبير من المصريين والأجانب أن مصر لا يوجد بها إلا 3 أهرامات فقط وهى أهرامات الجيزة خوفو وخفرع ومنكاورع، لكن الحقيقة أن مصر بها ما يزيد عن 130 هرما في مختلف المحافظات.

تنوع بناؤها بين الشكل المدرج مثل هرم زوسر الموجود بمنطقة سقارة، مرورا بالهرم المائل وحتى الهرم الكامل كما فى أهرام الجيزة.





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خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة والتي يجرى تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والذي استقبل الوفد السياحي . كانت محافظة بني سويف قد استقبلت فوجًا سياحيا من أعضاء مبادرة " لفها تعرفها " ، وذلك في إطار





ووجه "غنيم " مسئولي السياحة والوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات ليستمتع الفوج بمعالم بنى سويف السياحية والتاريخية والثقافية والترفيهية،ولإعطاء الصورة الإيجابية عن السياحة الداخلية في إطار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بالقطاع التي ترتكز على استغلال المقومات والموارد السياحية التى تمتلكها بنى سويف وتشجيع السياحة الداخلية للمحافظة.





تضمن البرنامج السياحي للفوج، والذي أعدته إدارة السياحة بالمحافظة ، زيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، والذي بدأ بزيارة وادي وكهف سنور وزيارة منطقة هرم وواحة ميدوم وتخللت الزيارة تنظيم عروض فنية وفلكلورية وشعبية عبرت عن التراث الثقافي والحضاري المصري بصفة عامة والتراث السويفي بصفة خاصة.





وأعرب أعضاء المبادرة عن سعادتهم الكبيرة بما تمتلكه بني سويف من جمال الطبيعة والشمس المشرقة وروعة منظر النيل والمساجد والأديرة التاريخية، بالإضافة إلى حفاوة الاستقبال والتسهيلات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وهو ما شجعهم على تكرار الزيارة ، والتي سبقتها زيارات عديدة خلال الفترة الماضية وكانت حافزا قويا لاختيار بني سويف ضمن برنامجهم السياحي لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة.

استقبل الفوج ورافقه خلال الزيارة رانيا عزت مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة و هبة السيد وكيل إدارة السياحة، والأستاذة محمد فتحي مدير الرحلات بإدارة السياحة، والدكتور منتصر بادارة الآثار ببني سويف .



