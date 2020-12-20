عدوية: فكرة زحمة يا دنيا زحمة من عربية فول

وأضاف عدوية خلال الجزء الثانى من لقائه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: روحت للمنتج و قولتله هعملها اغنية و اصريت ، و جبنا الموسيقار هانى شنودة ولحنها وكسرت الدنيا في مصر و مازالت مستمرة حتى الآن.

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ونصدرت حلقة الفنان أحمد عدوية مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة ، التريند رقم 1 على مستوى مصر فى موقع التواصل الاجتماعى تويتر.



