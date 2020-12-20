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فن

عدوية: فكرة زحمة يا دنيا زحمة من عربية فول

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:37 ص
صدى البلد
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محمد نحلة_رنا اشرف
قال الفنان أحمد عدوية إن فكرة أغنية زحمة يا دنيا زحمة جاءت له  عندما كان يأكل على عربية فول وسمع واحد بيقول لزميله زحمة الدنيا زحمة. 

وأضاف عدوية خلال الجزء الثانى من  لقائه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: روحت للمنتج و قولتله هعملها اغنية و اصريت ، و جبنا الموسيقار هانى شنودة ولحنها وكسرت الدنيا في مصر و مازالت مستمرة حتى الآن.

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ونصدرت حلقة الفنان أحمد عدوية مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة ، التريند رقم 1 على مستوى مصر  فى موقع التواصل الاجتماعى تويتر. 

واستضاف الليثى في حلقة خاصة واستثنائية الفنان أحمد عدوية وزوجته، وكشف عدوية خلالها عن أسرار خاصة عن حياته الفنية والشخصية وأصعب المواقف التي مرت عليه في حياته، وروت زوجته تفاصيل الحادث الذى تعرض له عدوية، وهو محاولة قتله عن طريق وضع المخدرات له فى مشروب.
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