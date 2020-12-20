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سيارات

احذر.. مياه الأمطار تؤثر على كاميرا السيارة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشف خبراء أن هناك بعض الأجزاء في السيارات يمكن أن تتأثر بالأمطار مثل الكاميرات والمستشعرات الخاصة بالأنظمة المساعدة للسائق في السيارات.

وأكد خبراء نادي السيارات الألماني "ADAC"  أنه لا يجب أن يسمح للثلوج وبقايا الأملاح البقاء على الكاميرات ومستشعرات السيارة لأنها قد تعيق عملها بشكل كبير لأنها تسبب لها الضرر. 


وأوضح الخبراء الألمان أن  تأثر الكاميرا والمستشعرات قد يؤدي إلى وقوع حوادث بسبب اعتماد السائق عليهم بشكل أساسي في بعض الأمور وفي حالة عدم عملهم بالكفاءة اللازمة فإنه من الممكن ألا ينتبه السائق لبعض التفاصيل التي قد تتسب في ارتكابه لأخطاء وتزيد من نسبة فرصة وقوع الحوادث.

وأشار الخبراء في نادي السيارات الألماني إلى بعض العلامات التي توضح بأن هناك خلل أو ضرر أصاب مستشعرات السيارة بسبب الأمطار والثلوج.


كما حذر الخبراء أن في حالة إهمال عدم نظافة عدسة كاميرا الرجوع للخلف في فصل الشتاء بالأملاح والاتساخات والثلوج فإنها لن تؤدي عملها بالشكل الصحيح.

وطالب الخبراء الألمان ملاك السيارات بالاعتناء بشكل ضروري ودوري بهذه الأنظمة خاصة في فصل الشتاء عن طريق تنظيفها بالمياه وإزالة الثلج العالق على الزجاج الأمامي في البلاد التي تهطل فيها الثلوج وذلك باستخدام كاشط الثلوج.

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