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رياضة

الملكي بطل أفريقيا .. صالح جمعة يروي موقفا طريفا مع شقيقه

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:26 ص
عبد الله جمعة - صالح
عبد الله جمعة - صالح جمعة
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إسراء أشرف
أكد صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا أن عبد الله جمعة ينصحه دائما ويتحدث معه، وكان يريد ان يتعاقد الأهلي معه.

وقال صالح في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد أنه كان يتحدث مع عبدالله جمعه للانضمام للأهلي لكي يعلم عظمة النادي الأهلي.

وأضاف أن عبدالله متعلق بجمهور الزمالك والنادي بشكل كبير وزملكاوي صعب زيادة عن اللازم.

وتابع: قبل نهائي أفريقيا بأسبوعين كنت بتفرج على التليفزيون أجيب ماتش في الدوري الإنجليزي لقيت عبد الله جمعة لازق ورقة فوق التليفزيون مكتوب عليها الملكي بطل أفريقيا".

وأشار صالح جمعة إلى أن عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، بمثابة أخ أكبر له، وكان يجلس معه في غرفة واحدة لمدة عامين بمعسكرات الأهلي".

وأردف: "متعب أخويا الكبير وفي حته تانية، مقدرش أزعل منه.. أعلم سبب حديثه عني في الاستديوهات التحليلية بهذه الطريقة لإني قريب منه".
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