بعد فضيحة الاختراق.. البنتاجون يدرس اتخاذ قرار عسكري سيهز أمريكا

يشعر أحد كبار المشرعين بالقلق من أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تسعى لفصل وكالة الأمن القومي، وهي منظمة استخبارات الإشارات الأولى في أمريكا، عن القيادة الإلكترونية الأمريكية، أعلى وحدة للحرب الإلكترونية، في الأسابيع الأخيرة من إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في الوقت الذي ترد فيه الحكومة على هجوم إلكتروني كبير.





وبحسب "رويترز"، ظهرت أخبار إعادة التنظيم المحتملة بعد خرق أنظمة الكمبيوتر الحكومية عبر أكثر من ست وكالات فيدرالية، حيث يُعتقد أن المتسللين الروس هم الجناة الرئيسيون، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.





قال النائب الأمريكي آدم سميث، الرئيس الديمقراطي للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، في رسالة نُشرت على الموقع الإلكتروني للجنة يوم إنه "يشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن الوزارة تسعى من جانب واحد إلى إنهاء العلاقة المزدوجة" بين الوكالتين.





ولم يرد المتحدثون باسم سميث على الفور على طلب للتعليق. لم يتضح ما هي التقارير التي كان سميث يشير إليها في رسالته إلى القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر، لكن مسؤولي القيادة الإلكترونية كانوا يطلعون المشرعين في الأيام الأخيرة، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.





قال أحد مساعدي الكونجرس في مكتب مشرع آخر، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، لـ"رويترز" إن هناك مخاوف من أن إعادة تنظيم متسرعة لأكبر "وكالتين إلكترونيين هجوميتين" في البلاد ستعيق قدرة الحكومة الأمريكية على الرد على الاختراق المستمر.





وفي البنتاجون، وصل "اقتراح محتمل" لتقسيم الوكالات إلى مكتب الجنرال الأمريكي الأعلى، رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، خلال الأسبوعين الماضيين، وفقًا لمسؤول أمريكي. وقال المسؤول إن ميلي لم يراجع الخطة بعد.





جاءت المبادرة في مكتب وزير الدفاع، بحسب المسؤول وشخص آخر مطلع على الأمر.



