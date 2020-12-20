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رياضة

بيج رامي مرشح بقوة لنيل لقب مستر أوليمبيا 202‪0للمحترفين في كمال الأجسام

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:47 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
انتهى اليوم الأول لفعاليات بطولة مستر أولمبيا للمحترفين المقامة حاليًا في ولاية أورلاندو فلوريدا الامريكيه في الفترة من ١٧ إلى ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠ وأظهرت النتائج الأولية للتحكيم السري.

تفوق البطل المصري المحترف في كمال الأجسام ممدوح السبيعي الملقب "بيج رامي"، وأصبح على أعتاب خطوات قليلة من نيل لقب مستر اولمبيا، البطوله الاقوى، في عالم المحترفين حسب توقعات خبراء اللعبه حول العالم لما ظهر له من مظهر قوي متكامل، وسط منافسين من كل أنحاء العالم، وأسماء قويه في عالم الاحتراف ابرزهم الأمريكي فيل هيث حامل اللقب ٧ مرات الذي عاد لينتزع الفوز الثامن وايضًا بطل العام السابق براندون كيري والبطل الإيراني  هادي شَوبان والهولندي وليم بوناك

تجدر الإشارة إلى أن بطولة أولمبيا للوزن المفتوح انطلقت فعالياتها في ساعة مبكرة اليوم في "الثالثة فجرًا" بتوقيت مصر الثامنه مساءً بتوقيت أورلاندو فلوريدا أمريكا. 

ومن المقرر أن يبدأ العرض النهائي فجر الأحد بتوقيت مصر وخوض المنافسات النهائيه وإعلان الترتيب للأبطال.
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