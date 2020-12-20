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رياضة

منتخب الكرة النسائية يشارك بتصويت حفل أفضل لاعبة في العالم.. صور

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:49 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
يواصل منتخب مصر للكرة النسائية دون ال20 عاما تدريباته قبل دخول العسكر المغلق المقرر له من غدا الإثنين والذي يتخلله مباراتي منتخب لبنان الوديتين المقرر لهما يومي 23 و26  ديسمبر.

وشارك احمد رمضان المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية وانجي عطية كابتن منتخب السيدات في التصويت فى جوايز الفيفا #TheBest وتحديدا على جوائز السيدات  أفضل لاعبة- أفضل حارسة مرمى و أفضل مدرب سيدات .

وجاء تصويت أحمد رمضان كالتالي ..

- أفضل لاعبة: 
١- سام كير  
٢- لوسي برونز  
 ٣- ويندي رينار

- أفضل حارسة: 

١- أليسا نايهر    
٢- سارة بوحدي    
٣- إيلي رويبك

- أفضل مدرب: 

١- لويس كورتيس
٢- ريتا جوارينو 
٣- إيما هايس

فيما جاء تصويت إنجي عطية كالتالي ..

- أفضل لاعبة: 

١- لوسي برونز  
٢- كارولين هانسن 
٣- ديلفين كاسكارينو

- أفضل حارسة: 

١- أليسا نايهر 
٢-إيلي رويبك 
٣- سارة بوحدي

- أفضل مدرب: 

١- إيما هايس 
٢- ريتا جوارينو 
٣- سارينا فايجمان.
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