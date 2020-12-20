عبد المنصف: كنت أفكر في الاعتزال بعد مباراة الـ 6-1

كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، عن أسوأ مباراة في مسيرته الكروية.





وقال عبد المنصف في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة، أن مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 6-1 هي الأسوأ طوال مسيرته الكروية.





وأكد عبد المنصف، أن هذه المباراة تسببت في سوء حالته النفسية، وكاد أن يعتزل وقتها.

وأضاف انه تعرض لانتقادات شديدة في الزمالك، لكنه قرر عدم الالتفات لهذه الأشياءـ ووضع أهدافا لنفسه بعد مغادرة القلعة البيضاء".



