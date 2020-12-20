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رياضة

عبد المنصف: كنت أفكر في الاعتزال بعد مباراة الـ 6-1

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
من مباراة 6-1
من مباراة 6-1
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إسراء أشرف
كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، عن أسوأ مباراة في مسيرته الكروية.

وقال عبد المنصف في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة، أن مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة التي انتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 6-1 هي الأسوأ طوال مسيرته الكروية.

وأكد عبد المنصف، أن هذه المباراة تسببت في سوء حالته النفسية، وكاد أن يعتزل وقتها.
 
وأضاف انه تعرض لانتقادات شديدة في الزمالك، لكنه قرر عدم الالتفات لهذه الأشياءـ ووضع أهدافا لنفسه بعد مغادرة القلعة البيضاء".

وتحدث حارس وادي دجلة عن إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه عاش أسوأ 22 يوما بسبب ما كان يشعر به.
 
ووجه عبد المنصف نصيحة للرياضين المعرضين للإصابة بفيروس كورونا، وطالبهم بعدم الاستعجال في العودة بعد استئناف النشاط لأن هناك توابع له ستظهر بعد ذلك.
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