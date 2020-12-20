عروس تتعرض لحادث أليم ليلة زفافها.. ورد فعل غير متوقع من عريسها | فيديو





فلم تمنع حادثة أليمة تعرضت لها عروس في يوم زفافها تركتها "عاجزة مدى الحياة" عريسها من التمسك بها وإتمام زواجهما داخل المستشفى، رغم دخولها في حالة يرثى لها.





سقطت العروس من سطح منزلها يوم زفافها، مما عرضها لإصابة خطيرة في العمود الفقري تركتها عاجزة عن تحريك ساقيها، ورغم ذلك، لم يتراجع العريس عن حفل الزفاف وربط العقدة في المستشفى.





كانت العروس طريحة الفراش غير قادرة على الحركة، فكيف للحزينة أن تفرح إذا لم تجد لنفسها "مطرح"، لكن عريسها كسر هالة الحزن والألم التي أحاطت بها عندما حضر إلى المستشفى مع عائلتيهما لإتمام الزواج.





فبعد ساعات فقط من الحادث، تزوج العروسان «آرتي» و«أوديش» في جناح المستشفى في براياجراج بالهند، رغم إصابة العروس بعمودها الفقري في الحادث.





قامت العائلتين بترتيبات خاصة في المستشفى لهم من أجل إجراء طقوس الزفاف، وقال الدكتور «ساشين سينج» وهو طبيب في المستشفى: "سقطت العروس عن طريق الخطأ من السطح مما تسبب لها في إصابة خطيرة في عمودها الفقري.. ولا تستطيع تحريك ساقيها حتى الآن.. ولأنها كانت على وشك الزواج، أعطيناها الإذن لأداء الطقوس".





وقالت العروس لوكالة أنباء ANI: "كنت قلقة في البداية لكن زوجي أخبرني أنه سيكون دائما إلى جانبي حتى لو لم أتعافى".

من قال إن التضحية تقتصر على الروايات فقط، إن حقيقة الحب تظهر في حجم التنازلات التي قد يقدمها المحب من أجل الفوز بالطرف الآخر، وكم العقبات التي بإمكانه تخطيها من أجل إنقاذ ذلك الحب من الضياع.