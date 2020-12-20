احميها من الصدأ.. أهمية غسيل السيارات في الشتاء

غسيل السيارة من الامور الهامة التي يجب فعلها بشكل منتظم خاصة خلال فصل الشتاء، تجنبا للامطار والرياح المحملة بالاتربة والرطوبة والاتساخات التي تمثل خطورة على جسم السيارة.
كما أن تلك العوامل الجوية المختلفة والمتقلبة تعمل على تراكم الماء والاملاح على جسم السيارة ، وهذا يؤدي إلى ظهور الصدأ الذي يسبب تآكل جسم السيارة المعدني، ولهذا يجب منح السيارة عناية خاصة في فصل الشتاء.
وأكد خبراء السيارات أن الأملاح والاتساخات تؤدي في الغالب إلي تآكل وصدأ الجسم الخارجي للسيارة ، خاصة التي خالطها الماء من المطر أو المتناثر على الطريق .
وأوصى الخبراء بضرورة متابعة غسل السيارة بصورة منتظمة اعتمادا على أوقات الخروج بالسيارة وتعرضها لمثل هذه الاتساخات وينصح بغسل السيارة أسبوعيا عند قيادتها بشكل متكرر .
ويتضمن برنامج غسل السيارة جميع أجزاء السيارة ، خاصة الجزء السفلي ، وذلك مع الحرصعلى تجفيف هيكل السيارة جيدًا من أي آثار للماء بين أجزاء السيارة بقطعة قماشية.
ويجب تكرار عملية غسي السيارة مرة كل اٍسبوع في الشتاء ، وإن كنت تقوم بغسيل السيارة بنفسك من المفضل أن تستخدم الماء الدافئ حيث ان الماء الدافئ يساعداك في إزالة الرواسب والاملاح المتراكمة على جسم السيارة .
كما أن تلك العوامل الجوية المختلفة والمتقلبة تعمل على تراكم الماء والاملاح على جسم السيارة ، وهذا يؤدي إلى ظهور الصدأ الذي يسبب تآكل جسم السيارة المعدني، ولهذا يجب منح السيارة عناية خاصة في فصل الشتاء.
وأكد خبراء السيارات أن الأملاح والاتساخات تؤدي في الغالب إلي تآكل وصدأ الجسم الخارجي للسيارة ، خاصة التي خالطها الماء من المطر أو المتناثر على الطريق .
وأوصى الخبراء بضرورة متابعة غسل السيارة بصورة منتظمة اعتمادا على أوقات الخروج بالسيارة وتعرضها لمثل هذه الاتساخات وينصح بغسل السيارة أسبوعيا عند قيادتها بشكل متكرر .
ويتضمن برنامج غسل السيارة جميع أجزاء السيارة ، خاصة الجزء السفلي ، وذلك مع الحرصعلى تجفيف هيكل السيارة جيدًا من أي آثار للماء بين أجزاء السيارة بقطعة قماشية.
ويجب تكرار عملية غسي السيارة مرة كل اٍسبوع في الشتاء ، وإن كنت تقوم بغسيل السيارة بنفسك من المفضل أن تستخدم الماء الدافئ حيث ان الماء الدافئ يساعداك في إزالة الرواسب والاملاح المتراكمة على جسم السيارة .