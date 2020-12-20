سكان مدينة العبور يستغيثون من مخالفات جسيمة بمنطقة ٢٦٠٠ فدان

استغاث ملاك سكن مصر العبور الجديدة منطقة ٢٦٠٠ فدان بموقع صدى البلد بسبب مخالفات وصفوها بالجسمية في الحي.





وجاء نص شكواهم: "اسرد على سيادتكم ما حدث في سكن مصر العبور الجديدة من رئيس الجهاز وشركات المقاولات واستشاري الموقع من مخالفات جسيمة ومنها عدم الالتزام بكراسة الشروط سواء على المستوي العام مقارنة بباقي سكن مصر في باقي المدن أو حتى

على المستوي الخاص داخل سكن مصر العبور نفسها والاختلاف بين عمارة وأخرى وشقة وأخرى مما

يدل على العشوائية وعدم الالتزام بمعايير محددة في التشطيبات والخامات".





وأضاف: "وجود غش وتدليس حيث أنه تمت دعوة الدكتور مصطفي مدبولي (رئيس الوزراء الحالي) حينما كان وزيرا للاسكان لافتتاح نموذج عمارة في شهر نوفمبر ٢٠١٨ وطبعًا لم يتم الالتزام بنفس مواصفات التشطيب في باقي العمارات مما يدل على الغش والتدليس وخداع المشترين في الاعلان عن مواصفات وهمية غير موجودة علي أرض الواقع وأن الهدف من تلك الزيارة هو الشو الإعلامي كما كان يحدث في الماضي عندما ي زور المسؤول أي موقع يتم تجهيزه على أعلى مستوى ثم بعض الزيارة يتم تدمير ما تم إصلاحه أو إنشائه".









ويؤكد المتضررون عدم وجود الخدمات الكاملة التي تسمح بانتقال الملاك إلى الشقق التي تم استلامها وشعورهم بالأمان مع العلم أنه يوجد تأخير في الاستلام لما يقرب من ١٥ شهرا.





وأضافوا: "طلب رسوم اضافية غير موجودة في كراسة الشروط بحجة الانتهاء سريعًا من تركيب الخدمات ومع ذلك لم يتم تركيب تلك الخدمات او الانتهاء سريعًا منها مع العلم أن كراسة الشروط نصت فقط على مصاريف العدادات (كهرباء-غاز-مياه) ولا يوجد أي نص يجبر الملاك علي دفع مصاريف تركيب الشبكات الأساسية لأنه تم بالفعل دفعها ضمن سعر الشقة الأساسي (تم الإعلان عن بيع شقق تشطيب كامل).





وأكدوا ان الجهاز والشركات لم يلتزموا بجميع وعود التسليم من حيث المدد التي حددوها أكثر من مرة أو الوعود التي قطوعها على أنفسهم بخصوص مراجعة المشاكل وحلها بطريقة علمية وهندسية.





وبعض المشاكل الاخرى التى جاءت كالاتى:





١ . التلاعب في عزل الاسطح مما أدى الى كوارث رهيبة في الأدوار الأخيرة وغرق كل الشقق بالكامل

بالمياه وعندما طالبنا بإصلاح ما أفسدوه تمت سقية السطح بالإسمنت الأبيض (يوجد صور وفيديوهات).

٢ . التلاعب في ٣٥ عمارة وعدم تنفيذ كنار في الريسبشن وهذا يخالف المتبع من هيئة المجتمعات العمرانية والصور الموجودة على موقع الهيئة





٣ .تم تركيب كريتال البلكونات على وش المحارة واستهتارهم بحياة الملاك مستقبلا وبالفعل أدى هذا الى إصابة عامل إصابات بالغة بعد سقوطه من الدور الخامس من عمارة





٤ .عدم وجود كريتال في بلكونة المطبخ والاكتفاء ببنائه بالطوب وهذا يخالف المقايسة من هيئة المجتمعات

العمرانية





٥ .التشطيب السيء للشقق ووجود تشققات كبيرة في الأدوار الأخيرة مما يوضح بالتلاعب في الخامات





٦-عدم كفاءة العزل مما أدى الى تسريب المياه الى الشقق الأخيرة





٧- عدم وجود عمالة كافية مما أدى الى تأخير الاستلام .









وانهوا نص رسالتهم: "وبناءً على ما سبق من وجود مخالفات وعدم الالتزام في تسليم الشقق في المواعيد المحددة منهم مما يترتب عليه التدخل لحل مشاكل سكان سكن مصر العبور".









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